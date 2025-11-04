捷迅累計前3季營收 每股EPS4.70元

捷迅（2643）昨（4）日召開董事會，公告第三季營收21.61億元，較上季成長5.83%，較去年同期成長53.51%，單季營收創下歷史新高紀錄；第三季每股盈餘（EPS）2.79元，較上季增加 2,046.15%、較去年增加 116.28%；寫下疫情後獲利最強第三季的卓越表現，累計前三季營收61.39億元，每股盈餘（EPS）4.70元，較去年同期成長 13.53%。

面對全球貿易及關稅議題的瞬息萬變，捷迅第三季營收利潤雙創記錄，繳出亮眼成績單，係因公司長期塑造內部成長的學習環境，除了提升員工福利、股東權益外，持續將發展重心投入於業務拓展上，因此得以體現出台灣、東南亞、美國等地區的業務量同步成長。搭上美中兩國於十月底達成關稅框架協議，市場氛圍熱絡起來，廠商從觀望態度到陸續啟動年底補貨等規劃，帶來出貨回流的跡象；隨著全球供應鏈重組，企業加速推動在亞洲轉運與基地設置的需求，捷迅以堅強的實力度過這兩年因通膨及中美貿易爭議的干擾，穩健地在營運上維持每季成長趨勢，未來公司仍會強化各項避險規劃，降低匯率所造成的衝擊；經營團隊也將持續著眼於掌握國際經濟貿易變化，以因應各項物流變遷，並且樂觀看待後勢各項協定趨於穩定後，再次提升公司的營收獲利表現。

展望明年，全球貿易的物流供應鏈由原本以前亞洲製造、美國消費的地位，隨著各國對美貿易順差擴大帶來現今的各種變數，2025年中國出口往各區域的占比正在明顯轉變，往非洲已來到+50%、往中亞+30%、往中東+21%、往歐洲+17%，原本輸往美國地區已減少27%，朝此方向研擬未來策略，將持續觀察趨勢適時做航線上的調整，佈局中東及中亞等新興港口，建立非洲等地區代理的網絡，著重拓展新興市場客群，持續強化危機航線的風險管控，在服務項目方面則採以設立區域倉，協助特定客戶因轉移製造生產基地所需的各項物流規劃，並且會加強投入多式聯運平台的解決方案，給客戶多元選擇，旨在降低物流成本、提升競爭力。