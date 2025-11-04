捷迅Q3營收利潤雙創紀錄

全球貿易及關稅議題瞬息萬變，捷迅第三季營收利潤雙創記錄，繳出亮眼成績單。捷迅四日董事會後公告一一四年第三季營收二一·六一億元，較上季成長五·八三％，較去年同期成長五三·五一％，單季營收創下歷史新高；第三季每股盈餘（EPS）二·七九元，較上季增加二○四六·一五％，較去年增加一一六·二八％，寫下疫情後獲利最強第三季的卓越表現；累計前三季營收六一·三九億元，每股盈餘（EPS）四·七○元，較去年同期成長一三·五三％。

捷迅指出，第三季營收利潤雙創記錄，係因公司長期塑造內部成長的學習環境，除提升員工福利、股東權益外，持續將發展重心投入於業務拓展上，因此台灣、東南亞、美國等地區業務量同步成長。搭上美中兩國於十月底達成關稅框架協議，市場氛圍熱絡，廠商從觀望態度到陸續啟動年底補貨等規劃，帶來出貨回流跡象；隨著全球供應鏈重組，企業加速推動在亞洲轉運與基地設置需求，捷迅以堅強實力度過這兩年因通膨及中美貿易爭議的干擾，在營運上穩健維持每季成長趨勢，未來公司仍會強化各項避險規劃，降低匯率所造成的衝擊；經營團隊也將持續著眼於掌握國際經濟貿易變化，因應各項物流變遷，且樂觀看待後勢各項協定趨於穩定後，再次提升公司營收獲利表現。

展望明年，全球貿易物流供應鏈由原本以亞洲製造、美國消費地位，隨各國對美貿易順差擴大帶來現今各種變數，二○二五年中國出口往各區域占比正明顯轉變，往非洲已來到+五○％、往中亞+三○％、往中東+二一％、往歐洲+一七％，原本輸往美國地區已減少二七％，朝此方向研擬未來策略，將持續觀察趨勢適時做航線調整，佈局中東及中亞等新興港口，建立非洲等地區代理的網絡，著重拓展新興市場客群，持續強化危機航線風險管控。在服務項目方面則採以設立區域倉，協助特定客戶因轉移製造生產基地所需的各項物流規劃，並加強投入多式聯運平台解決方案，給客戶多元選擇，降低物流成本、提升競爭力。