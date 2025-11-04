捷迅Q3營收創新高 前3季4.7元

【記者柯安聰台北報導】捷迅(2643)4日董事會後公告114年第3季營收21.61億元，季成長5.83%，年成長53.51%，單季營收創下歷史新高紀錄；第3季每股盈餘2.79元，季增2046.15%、年增116.28%，寫下近2年最強第3季；累計前3季營收61.39億元，每股盈餘4.70元，較去年同期成長13.53%。



面對全球貿易及關稅議題的瞬息萬變，捷迅第3季營收利潤雙創記錄，繳出亮眼成績單，係因公司長期塑造內部成長的學習環境，除了提升員工福利、股東權益外，持續將發展重心投入於業務拓展上，因此得以體現出台灣、東南亞、美國等地區的業務量同步成長。



捷迅表示，搭上美中兩國於10月底達成關稅框架協議，市場氛圍熱絡起來，廠商從觀望態度到陸續啟動年底補貨等規劃，帶來出貨回流的跡象；隨著全球供應鏈重組，企業加速推動在亞洲轉運與基地設置的需求，捷迅以堅強的實力度過這兩年因通膨及中美貿易爭議的干擾，穩健地在營運上維持每季成長趨勢，未來公司仍會強化各項避險規劃，降低匯率所造成的衝擊；經營團隊也將持續著眼於掌握國際經濟貿易變化，以因應各項物流變遷，並且樂觀看待後勢各項協定趨於穩定後，再次提升公司的營收獲利表現。



展望明年，捷迅指出，全球貿易及物流供應鏈由以前亞洲製造、美國消費的地位，隨著各國對美的貿易順差擴大帶來現今的關稅障礙，2025年中國出口往各區域的占比正在明顯轉變，往非洲已來到+50%、往中亞+30%、往中東+21%、往歐洲+17%，原本輸往美國地區已減少27%，因此未來公司在擬定發展策略方案，將強化航線上的調整，佈局中東及中亞等新興港口，建立非洲地區代理的網絡，客群轉型至新興市場，持續強化危機航線的風險管控，在服務項目方面則採以設立區域倉，協助特定客戶因轉移製造生產基地所需的各項物流規劃，並且會加強投入多式聯運平台的解決方案，給客戶多元選擇，旨在降低物流成本、提升競爭力。



捷迅在全球物流供應鏈中扮演著為客戶提供多元服務的核心地位，尤其在整合型全方位專業規劃的領先，此為公司長期以來重要的競爭優勢，除了可提供客戶因應外部變數在物流所需的完整策劃能力，並持續致力於客製化服務以鞏固其市場地位，秉持多年掌握產業鏈的資源及豐富經驗，持續提供空、海運、物流倉及關務等整合型服務，持續向前邁進。（自立電子報2025/11/4）