捷運三民高中站喊「我有槍」！被盤查還襲警 新北男涉恐嚇公眾遭羈押

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

近日張文北捷隨機攻擊案震驚大眾，社會正處於人心惶惶之際，卻出現一連串模仿效應。新北市一邱姓男子20日在捷運新蘆線三民高中站外高喊「我有槍」，昨（21）日晚間依涉犯恐嚇公眾等罪，遭新北地院羈押。

邱姓男子20日在捷運新蘆線三民高中站外高喊「我有槍」，昨（21）日晚間依涉犯恐嚇公眾等罪，遭新北地院羈押。（圖／翻攝google街景）

新北市1名邱姓男子，20日上午在蘆洲區捷運三民高中站外大吼：「我有槍！」，為避免民眾因北捷攻擊案引發驚慌，警方立即上前盤查。過程中邱男出手攻擊員警，造成該員警手部受傷，被依現行犯逮捕並移送新北地檢。

新北地檢署昨（21）日晚間表示，訊後認定邱男涉犯刑法恐嚇公眾、妨害公務、傷害等罪嫌，且有反覆實施之虞，犯嫌重大，已向法院聲請羈押獲准。

