捷運三鶯線全自動無人駕駛 仰賴「號誌路徑」行進

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運三鶯線即將迎來完工，近期密集展開各項整合測試，採全自動無人駕駛，民眾好奇列車上沒有司機，是否有人在遠端全程操控？新北市捷運工程局表示，列車行進仰賴捷運系統的「號誌路徑」，決定何時啟動、減速或停靠。

捷運局指出，三鶯線採全自動無人駕駛，列車的走走停停，全仰賴捷運系統的「號誌路徑」，列車從軌道上接收到號誌信號與行車路線後，決定什麼時候啟動、減速或停靠，當列車進入特定區段時，系統會即時接收號誌資訊，判斷前方路段是否安全可通行。

廣告 廣告

舉例而言，當前方有列車或號誌為紅燈時，列車就會自動減速或停車，以確保安全間距，而設定號誌路徑幾乎不用人工操作，只需要先建立詳細的軌道地圖與號誌位置資料，再由控制中心的自動化系統，進行路徑規劃與監控。

新北市捷運工程局局長李政安表示，三鶯線施工時遇到許多困難，例如土城中央路4段路幅空間狹小，寬度僅18公尺，辦理吊裝作業時，需拆除別人的陽台或招牌等設施才能進行，事後再重新做新的設施還給民眾，並協助恢復原狀。

李政安說，另一項難關是三鶯線橫跨2段高速公路，必須透過「懸臂工法」，以場鑄節塊方式，一塊一塊地運送、往前推進，最終順利完成工程，「場鑄懸臂工法」即是橋墩柱2側各組裝1台懸臂工作車，以兩車平衡方式向外逐漸推進平衡施作，此工法適合大跨徑橋梁施工，且不影響車輛通行。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了

還沒冷完！新一波冷氣團南下「0°C線」壓境 下週回暖時間曝

入境卡標中國台灣 半導體主管不爽去 韓國客戶致歉曝「實情」

本週回暖好天氣！今年首颱醞釀中 吳德榮：是否間接影響待觀察

