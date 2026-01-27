捷運三鶯線延伸八德 新北桃爭取中央盡速通過

《圖說》新北捷運局長說明路廊現況。〈捷運局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】捷運三鶯線延伸桃園八德段迎來重要突破！新北市與桃園市政府攜手推動，地方政府高效率運作，提前啟動基本設計，力拚2034年完工通車。去年8月1日行政院核定綜合規劃後，新北捷運局立即於8月12日將經費審議報告送中央審查，行政院公共工程委員會今(27)日由副主任委員李怡德率隊，至桃園八德現場實地踏勘並進行審議，新北、桃園兩市捷運局長全程陪同，攜手爭取審議盡速通過。

《圖說》新北桃園攜手爭取經費審議盡速通過。〈捷運局提供〉

新北市捷運局長李政安指出，今天工程會率領軌道專業審查委員及相關部會人員，實地考察三鶯線尾軌、LB12a站、LB13站及與桃園綠線共構的LB14站（G04站）。雙市府針對計畫路廊現況、工程設計理念、替選方案及施工期程進行完整簡報，展現嚴謹規劃與執行決心。為加速期程，中央經費審議同時啟動招標準備作業，預計今年上半年公告招標。

《圖說》三鶯線延伸桃園八德段LB12a車站模體圖。〈捷運局提供〉

他說，三鶯線延伸八德段全長約4.03公里，總經費約160.57億元，共設置3座車站（2座高架、1座地下）。路線自新北鶯歌三鶯線終點站LB12鶯桃福德站尾軌延伸，沿福德一路興建，跨越國道2號大湳交流道後，續沿八德區和強路至介壽路新闢道路向西南前進。行經八德區大湳森林公園區段後轉為地下段，最終銜接桃園捷運綠線大湳站（G04）共構及站內轉乘。

《圖說》LB12a站內模擬圖。〈捷運局提供〉

李政安表示，三鶯線延伸八德段將打通北北桃捷運路網，通勤族可從土城頂埔直達桃園八德，不再依賴「公車轉火車」，大幅提升通勤便利性。此路段的建設不僅完善三鶯線功能，更串聯北北桃核心捷運網絡，帶動區域交通、產業及生活圈發展，成為北北桃都會新引擎。

新北、桃園市政府強調，兩市持續緊密合作，全力推動計畫如期進行，讓市民早日享有更便利、完整的捷運服務，也為北北桃生活圈帶來更多商機與發展機會。