捷運三鶯線延伸桃園八德新進度！拚2034年完工 160億預算送中央報核

捷運三鶯線延伸八德段邁向新里程，新北市經費審議報告已提報中央，預計今年上半年可招標。全長約4公里設3站，銜接桃園綠線大湳站，完工後可由土城頂埔直達桃園八德，串聯北北桃捷運路網。新北市政府捷運工程局長李政安表示，為加速工程進度，市府已提前啟動基本設計，待中央核定經費後，最快可在2034年順利通車。

三鶯線延伸八德段全長約4.03公里，全線設置3座車站，路線自新北鶯歌LB12站延伸，跨越國道2號後銜接桃園綠線G04大湳站。（圖／新北捷運局提供）

根據新北捷運局資料，三鶯線延伸八德段全長約4.03公里，總經費約160.57億元；全線設置3座車站，包含2座高架站與1座地下站；路線自新北鶯歌LB12站延伸，跨越國道2號後銜接桃園綠線G04大湳站；去（2025）年8月1日已由行政院核定綜合規劃，新北捷運局於8月12日提報中央審議。

李政安說明，三鶯線延伸八德段是串聯北北桃捷運核心路網的重要環節。路線設計涵蓋高架與地下區段，最終透過與桃園捷運綠線共構實現站內轉乘。這項計畫不僅讓「三環六線」與「三心六線」接軌，更解決了過去通勤族必須「公車轉火車」的繞行困擾，未來從土城頂埔即可直達桃園八德，為千萬人口都會區提供更便捷的軌道服務。

他指出，三鶯線延伸八德段被視為帶動北北桃區域發展的「競爭力新引擎」。隨著軌道工程推動，區域內的交通便利性將顯著提升，進而帶動沿線產業與生活圈的共同成長。新北與桃園市府將持續緊密協作，確保計畫如期推動。對於八德與鶯歌地區的居民而言，這條路網不僅是交通路徑的縮短，更是提升整體都會競爭力、邁向共榮生活圈的關鍵動能。

