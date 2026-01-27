捷運三鶯線延伸桃園八德 工程會現勘 新北桃園攜手爭取經費審議通過
▲新北、桃園攜手爭取經費審議盡速通過。(圖:新北市捷運工程局提供)
捷運三鶯線延伸至桃園八德迎來重大進展！新北市與桃園市政府共同推動的「三鶯線延伸桃園八德段」，已提前啟動基本設計。計劃於二０二五年八月一日獲行政院核定後，新北捷運局將於八月十二日提交經費審查報告。行政院公共工程委員會副主任委員李怡德二十七日實地勘察並召開審議會議，新北市及桃園市捷運局長全程陪同，雙方攜手爭取中央支持，目標於二０三四年竣工通車。
新北市捷運工程局長李政安表示，行政院工程會帶領專業審查委員實地勘察桃園八德，針對三鶯線終端尾軌及LB12a、LB13、LB14站進行檢視。在隨後的會議中，新北捷運局詳細簡報計畫路線現況、設計理念及施工期程，展現雙市府的嚴謹態度與執行決心，並爭取中央支持。為加速計畫，中央經費審查期間已啟動招標準備，預計今年上半年公告辦理。
李政安表示，三鶯線延伸至八德段全長約四點零三公里，總經費約一百六十點五七億元，設有三座車站，包括兩座高架站和一座地下站。該路線自鶯歌區的鶯桃福德站出發，沿福德一路建設，跨越國道二號後，沿八德區和強路向介壽路前進，經過大湳森林公園後轉為地下，最終接駁桃園捷運綠線大湳站。此延伸線完成後，將新北市的「三環六線」與桃園市的「三心六線」連接，讓通勤族可直接搭乘捷運，提升北北桃的交通便利性。
新北捷運局表示，三鶯線延伸至八德段將成為提升都會競爭力的新引擎。此延伸線強化運輸網絡，串聯北北桃捷運，促進區域交通便利、產業升級及生活圈發展，為大都會帶來動能。新北市與桃園市政府將緊密合作，推進計畫，期盼市民早日享受更便利的捷運服務。
