捷運三鶯線延伸桃園八德 新進展

捷運三鶯線延伸至桃園八德迎來重大進展！新北市與桃園市政府共同推動的「三鶯線延伸桃園八德段」，已提前啟動基本設計。計劃於二○二五年八月一日獲行政院核定後，新北捷運局將於八月十二日提交經費審查報告。行政院公共工程委員會副主任委員李怡德昨（二十七）日實地勘察並召開審議會議，新北市及桃園市捷運局長全程陪同，雙方攜手爭取中央支持，目標於二○三四年竣工通車。

新北市捷運工程局長李政安表示，行政院工程會帶領專業審查委員實地勘察桃園八德，針對三鶯線終端尾軌及LB12a、LB13、LB14站進行檢視。在隨後的會議中，新北捷運局詳細簡報計畫路線現況、設計理念及施工期程，展現雙市府的嚴謹態度與執行決心，並爭取中央支持。為加速計畫，中央經費審查期間已啟動招標準備，預計今年上半年公告辦理。

李政安表示，三鶯線延伸至八德段全長約四點零三公里，總經費約一百六十點五七億元，設有三座車站，包括兩座高架站和一座地下站。該路線自鶯歌區的鶯桃福德站出發，沿福德一路建設，跨越國道二號後，沿八德區和強路向介壽路前進，經過大湳森林公園後轉為地下，最終接駁桃園捷運綠線大湳站。此延伸線完成後，將新北市的「三環六線」與桃園市的「三心六線」連接，讓通勤族可直接搭乘捷運，提升北北桃的交通便利性。

新北捷運局表示，三鶯線延伸至八德段將成為提升都會競爭力的新引擎。此延伸線強化運輸網絡，串聯北北桃捷運，促進區域交通便利、產業升級及生活圈發展，為大都會帶來動能。新北市與桃園市政府將緊密合作，推進計畫，期盼市民早日享受更便利的捷運服務。