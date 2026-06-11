捷運三鶯線形象影片發布 侯友宜：讓更多人看見新北之美

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲三鶯線形象影片特別邀請演員雷嘉汭擔任代言人，帶領大家認識三鶯線特色，讓更多人看見新北市之美。

【互傳媒／記者 謝忠義／新北市 報導】新北市政府今（11）日舉辦「捷運三鶯線」形象影片發布記者會，新北市長侯友宜表示，三鶯線於6月7日完成履勘，目前「營運前須改善事項」已改善完畢，市府將儘速報請交通部核發營運許可，力拚今（115）年年中通車。三鶯線總長14.29公里，待三鶯線通車後，新北市捷運將達108公里，成為全臺捷運路網最長的城市。

▲三鶯線通車後，新北市捷運將達108公里，成為全臺捷運路網最長的城市。

廣告 廣告

侯友宜說，新北市捷運目前已有7線正在施工，另有7線規劃中，預計到2030年將達189公里、182座車站，每10萬人就有4.5座車站，與東京、首爾並駕齊驅，未來將透過捷運路網「北接基隆、中接臺北、南接桃園」，帶動大臺北都會區共榮共好。

侯友宜指出，三鶯線是非常具有觀光潛力的捷運路廊，沿線串聯三峽老街、新北市美術館、鶯歌老街、新北市客家文化園區、原住民歲時祭儀廣場等，具人文、觀光、產業多元色彩；這次形象影片特別邀請演員雷嘉汭擔任代言人，帶領大家認識三鶯線特色，讓更多人看見新北市之美。

捷運局說明，三鶯線形象影片以「三鶯捷奏」為主題，透過「城市節奏」與「生活故事」為主軸，藉由6分鐘的系列短影片呈現捷運建設如何串聯文化、觀光與產業發展，讓大家認識三鶯線、車站周遭景點與地方人文風景。捷運局表示，三鶯線通車後，將縮短三鶯地區往返臺北約20分鐘通勤時間，除交通更便捷外，也帶動沿線土地活化、產業升級與觀光發展，打造宜居的幸福新北。