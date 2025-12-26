捷運三鶯線快通車了？工程進度 99.3%，買房族先盯通車前 2 件事

新北市首條自辦中運量捷運「三鶯線」傳出最新進度。新北捷運局表示，目前工程整體進度已達 99.3%，全線 12 座車站正進行裝修、水電、環控等共同作業，同步辦理車站周邊道路、人行空間與既有設施復舊工程，已進入最後「收尾階段」，目標力拚 2025 年底完成工程。

不過，能否如期通車仍取決於機電系統的「系統穩定性測試」結果。依照程序，待穩定性測試通過後，將由新北市府辦理初勘，時間約需 1 至 2 個月；再提報交通部辦理履勘，約需 2 至 3 個月，最終取得營運許可後才能開放載客。

也就是說，即便工程拚年底完工，若測試與勘驗流程順利，外界推估通車時間點可能落在 2026 年第二季。

三鶯線全長 14.29 公里、共設 12 站，路線行經土城、三峽、鶯歌等行政區；其中起點「頂埔站」可銜接台北捷運板南線轉乘。官方預期，三鶯線通車後，三鶯地區至台北市的通勤時間可望縮短約 20 分鐘，並保留未來延伸桃園八德、銜接桃園捷運綠線的規劃，朝北北桃捷運生活圈整合邁進。

對於沿線有購屋或置產需求的民眾，除了關注通車時程，也建議實地確認出入口動線、周邊生活圈成熟度與工程復舊進度，以降低入住後落差。想看完整解析與重點一次掌握，歡迎點選下方原文續讀。

（資訊、圖源：新北市政府捷運工程局）

