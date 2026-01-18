捷運三鶯線測試噪音太吵！還未通車先惹民怨 捷運局研擬2改善方案

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

捷運三鶯線預計在今年通車，目前正進入最終測試階段。過去許多民代和民眾陳情噪音問題，新北市捷運局也表示，部分路段正在討論改善方案，待噪音測試結果出爐後，可能會加高隔音牆或採用雙弧型方案。

捷運三鶯線預計在今年通車，目前正進入最終測試階段。（圖／新北市政府捷運工程局官網）

三鶯居民翹首盼望的三鶯線即將通車，正處於驗證機電系統的重要階段，也將持續校正系統，進行穩定度測試。不過當地學校、民眾和民代不斷反映因頻繁測試所導致的噪音問題，更有老師表示必須帶止痛藥上課才能緩解。據《聯合報》報導，新北捷運局副局長鄭智銘指出，全線經過磨軌後，音量確認符合法規標準，市府也會展開全線路段的音量分貝檢測。

廣告 廣告

鄭智銘解釋，根據周邊環境訂定不同音量標準，一般地區為85分貝，學校或寧靜住宅區則約75到80分貝，但依然會以民眾感受為主要考量，也納入議員、社區和里長的意見，施工廠商也正在進行數據統計分析，尚未定案，目前有兩個較可能的解決方案，分別是設置雙弧型隔音牆，或是加高隔音牆。

鄭智銘表示，符合法規是施工廠商的責任，若要改善問題，也可能需要追加預算或進行變更，市府會再研議作法，保障周邊安寧。

更多FTNN新聞網報導

在台8年有感！外籍居民點出「台北3變化」：捷運更吵更晃、公園車變多

新北捷運三鶯線工程進度達95% 侯友宜公布好消息：明年初通過履勘就正式通車

土城交通建設「收割期」到了 侯友宜曝好消息：三鶯線今年通車、金城交流道明年完工

