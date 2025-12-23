捷運三鶯線測試噪音惹民怨 卓冠廷促市府立即降噪改善

（記者陳志仁／新北報導）捷運三鶯線通車在即，近期密集測試卻衍生嚴重噪音問題，凌晨起跑的煞車聲與低頻異音，讓三峽北大特區居民不堪其擾；新北市議員卓冠廷今（23）日召集市府單位會勘，直言「民意不是空氣，遲早要做，現在就該做」，要求市府正視民怨、立即改善。

圖／卓冠廷在現場強烈抗議說，捷運測試從凌晨四點半開始，煞車聲、磨軌聲及低頻噪音全天候侵擾。（新北市議員卓冠廷服務處提供）

卓冠廷指出，北大特區屬成熟文教住宅區，捷運測試卻從清晨四點半起，煞車聲、磨軌聲與低頻電流音全天候干擾，居民作息大受影響；北大國小師生為避噪需緊閉窗戶上課，影響通風與學習環境，年輕上班族晚睡早醒，長輩也難以獲得基本安寧，生活品質明顯下降。

此次會勘吸引北大國小校方與家長會、龍恩里里長黃家賢，及大英博物館、北大MBA、太子國際村、康橋水花園、台北大、北大隆恩、早安北大等十多個社區代表到場；里長黃家賢更在會勘中重砲批評，若捷運局持續消極以對，恐將逼得平日溫文儒雅的北大住戶走上街頭，前往新北市政府舉白布條抗議。

多位住戶反映，即使噪音數據「符合法規」，實際感受卻與數字落差甚大，尤其凌晨低頻聲在空曠地帶產生共振，更加刺耳；北大國小與家長會要求提前加裝隔音牆，保障學生受教權；多個社區則要求將現行半罩式隔音牆升級為全罩式，並以「每小時均能音量」作為更精準的檢測標準。

現場更有住戶抗議「每次都拿出冷冰冰的數字說符合標準，但我們是每天生活在這裡！」另有住戶直指，隔音牆缺口導致噪音直衝室內，轉彎處磨軌聲嚴重，建議增設自動潤滑系統；針對戶數較少的原住民部落與透天住戶，也應提供隔音牆或全額補助氣密窗，避免被忽視。

卓冠廷提出四點要求，包括提前啟動噪音評估、目前因輪緣異音已停跑調校的9台車輛，捷運局需密切監測、北大特區屬特殊文教區，噪音規範不能僅用法規最低標，應採更嚴格的專案標準來要求降噪效果、針對財務可行性提出建議，要求市府「提撥經費」；強調，別讓捷運通車的美意變成居民長期的痛苦。

