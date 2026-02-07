捷運三鶯線通車倒數 居民反映測試期間噪音干擾

雖然在區段設置有隔音牆，但在捷運三鶯線行經的三峽復興路上，在地區民說，測試階段整天都有聲響，甚至持續到深夜，經反映後雖然有稍微改善，但還是常常感覺被干擾。

三峽居民阮小姐表示，「他們是說會全罩，可是不知道為什麼變成半罩，車子一經過就會有叩叩叩的聲音，很大聲。」

三峽居民劉女士說：「鄰居都說很吵，車子在過在走的時候都很吵。」

新北捷運局回應，12月時因列車密集測試，導致車輪失圓出現異音，已完成車輪「旋削」，降低異音超過10分貝，並成立群組，持續和地方溝通等，讓民代里長可以即時反映，目前正請專業第三方單位進行監測中。

新北捷運局副發言人陳儀蓉說明，「針對300個測量點來進行持續24小時的監測，將會再向陳情的住戶詳細說明、分析結果並且聽取感受，提出優化方案。」

新北市捷運局指出，三鶯線目前處於「驗證機電系統可靠度」的關鍵時刻，預計3月進入初勘準備階段，初勘完成後將進入履勘。

隨著捷運三鶯進入完工通車的倒數階段，新北捷運公司也宣布今（2026）年度第一次招募計畫，釋出99個職缺，以系統控制專員為例，通過考核後月薪可達6萬2000元。