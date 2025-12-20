捷運三鶯線通車在即噪音擾校園 卓冠廷促捷運局提前降噪

（記者陳志仁／新北報導）捷運三鶯線通車在即，沿線軌道噪音的問題引發地方高度關切；長期關心的新北市議員卓冠廷，日前邀集新北市捷運局、三鶯工務所前往鶯歌區鳳鳴國中現地會勘，了解捷運測試期間對校園教學與周邊居民造成的影響，多位師長、家長與里長也到場反映第一線的困擾。

圖／新北市議員卓冠廷邀集新北市捷運局、三鶯工務所前往鶯歌區鳳鳴國中現地會勘，了解捷運測試期間對校園教學與周邊居民造成的影響。（新北市議員卓冠廷服務處提供）

卓冠廷指出，捷運尚未正式通車，噪音已嚴重干擾校園正常教學，不能讓捷運成為沿線居民與校園師生的長期惡夢，市府絕不能等到通車後才補救，應提前因應、優先改善；並透露，事後已在議會獲捷運局長李政安當面允諾，將針對學區部分優先研議改善方案。

卓冠廷表示，三鶯線沿線緊鄰學校與住宅區，噪音問題早在他2022年上任初期就多次向捷運局示警，並要求預留全罩式隔音牆經費；強調過去台中捷運綠線、機場捷運與環狀線，皆曾因初期忽視噪音的問題，導致通車後民怨四起、追加預算補做改善，市府不應重蹈覆轍。

會勘過程中，鳳鳴國中的一名英文老師當場拿出整排止痛藥，直言噪音已影響教師健康；鳳祥里里長曾勝利也指出，捷運噪音已成近期最常接獲的陳情；鳳鳴國中校長林世慶與家長代表則憂心，學生正值升學關鍵期，卻在聽力測驗與上課過程中反覆遭噪音干擾，影響學習權益。

卓冠廷強調，會勘當下多次因列車經過而中斷發言，短短時間尚且如此，何況師生每日承受，三鶯線軌道距離民宅與校園過近，市府「絕對不能鐵齒」；並具體要求捷運局，在測試期間即研議降噪作法、提前提出測試報告並啟動全罩式隔音牆評估，即便符合法規，也應主動推動專案型降噪措施。

