捷運三鶯線通車在即 呂家愷促改善行車噪音

▲新北市議員呂家愷表示，交通建設固然重要，但居民的生活品質同樣不容忽視，市府應在通車前就將影響降到最低。（圖：新北市議員呂家愷服務處提供）

隨著捷運三鶯線通車時程逼近，沿線居民對試車期間所產生的噪音問題高度關切。新北市議員呂家愷表示，交通建設固然重要，但居民的生活品質同樣不容忽視，市府應在通車前就將影響降到最低。

呂家愷指出，今年七月試車前，他即主動邀集捷運局及工程單位前往現場會勘，提前盤點列車行駛可能帶來的噪音影響，並要求研擬改善對策。近期三鶯線進入通車前的密集試車階段，他再度接獲多起沿線居民反映噪音影響生活，隨即再次邀集捷運局至現場全面盤查，強調「不能等到正式通車後才補救」。

會勘過程中，呂家愷要求捷運局同步從兩個方向積極因應。第一，試車期間應完整彙整沿線居民意見，全面檢討噪音影響，並儘速增設或優化隔音、降噪設備，確實降低對社區生活品質的衝擊。第二，針對沿線學校、醫院等亟需安寧的公共場域，應以「友善學校」、「安寧環境」為原則，研擬試車時段調整及相關專案配套措施，在兼顧上課品質與居民安寧的前提下推動交通建設。

呂家愷強調，捷運通車不只是追求進度，更要兼顧安全與友善，他將持續站在第一線替居民把關，確保三鶯線不只是「準時通車」，更能做到「安心通車、友善通車」。