捷運三鶯線通車在即！一圖看十二站房價 有五站竟然不漲反跌了

三鶯線通車在即，延伸段也已拍板，鶯歌車站、豎啣埤站房價卻出現10.1%、14.7%年跌幅。（圖／台灣房屋提供）

新北捷運三鶯線預計今年底完工、明年3月通車，觀察沿線及延伸段各站房價，一站持平、五站小漲、一站大漲、五站下跌。房仲指出，受全台房市買氣降溫衝擊，三鶯線沿站正處利空交錯時刻，自然漲跌互見。

據實價登錄，捷運三鶯線沿線十二站周邊房價，持平的為頂埔站；小漲的有「媽祖田、三峽、台北大學、陶瓷老街、永吉公園」、年漲幅0.2~3.5%；大漲為大湳站、年漲幅23%；下跌的有「鶯歌車站、國華、鶯桃福德、和強路口、豎啣埤」，其中又以鶯歌車站、豎啣埤站年跌幅10.1%、14.7%特別明顯。

三鶯線及八德延伸段各站房價統計。（圖／台灣房屋提供）

鶯歌車站、豎啣埤站「實價登錄」房價下跌原因大不同

台灣房屋鶯歌加盟店店東許詠甯指出，今年鶯歌車站周邊去年成交房屋大多為屋齡相對較新的4字頭電梯大樓，而今年大多是2房華廈、房價約落在3字頭，故拉低整體平均，而並非出現真正下跌走勢。

而關於LB13(豎啣埤/八德指玄宮)站下跌，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中則指出，目前延伸段雖已獲行政院核定，但未真正動工，站點仍有調整可能，故價格波動較大，待站點塵埃落定後，才具實質交通利多支撐。

三鶯線買盤以新青安貸首購族群為主

許詠甯說，目前三鶯線仍有4站均價仍維持在2字頭，包括永吉公園、鶯桃福德、LB12a與LB13站。其中永吉公園站最親民，均價僅22.4萬元，永吉公園站周邊以老公寓與透天為主，大樓少、價格平實。

她進一步指出，鶯歌全新大樓單價約42~45萬，2房產品因總價落在1300~1400萬、符合新青安貸款條件，最受青年族群青睞；3房買盤則以換屋族為主，中古屋總價約1600萬元，主要買方來自土城、樹林、三峽及鶯歌在地客，皆以自住為主。

