捷運三鶯線首件捷運開發案動工！鶯歌房市迎補漲新動能

新北捷運三鶯線工程持續推進，隨著全線於 10 月進入「全系統整合測試」階段，通車時程將進入最後關鍵期。除了軌道進度外，沿線首件捷運開發案「永吉公園站」也正式動工，成為三鶯線 TOD（Transit-Oriented Development）計畫的重要里程碑。（首圖圖源：新北捷運工程局）

新北市政府於 2025 年 10 月 25 日舉行動土典禮，由新北市長侯友宜與捷運局及民間投資團隊冠亘建設、永岳建設、永棋營造與金梅堂共同主持，象徵三鶯線沿線開發正式啟動。

永吉公園站的建築設計以「新藝術運動」為核心理念，將自然曲線、樹枝造型雨遮與粉橘、粉綠色系融合，並延伸周邊公園綠意，打造兼具美學與城市景觀的車站建築。市府表示，日照穿透雨遮後投射出的自然光影，將使車站成為鶯歌地區全新的城市地標。

根據市府資料，永吉公園站捷運開發案總投資金額約 12 億元，規劃地上 14 層、地下 3 層，總樓地板面積約 4,900 坪。基地 1 至 3 樓將設置商業空間，引進地區型零售業與商場，提高生活便利性；4 樓以上規劃為住宅，預期將吸引人口移入，帶動捷運運量。

該案同時預計取得智慧建築標章與黃金級綠建築標章，並設置機車與自行車轉乘空間，提供更便利的交通服務。新北捷運工程局指出，三鶯線共規劃 7 處捷運開發案，目前已有 5 處成功招商，包括：三峽站兩處出入口、臺北大學站、媽祖田站與永吉公園站，其餘開發案預計於 115 年陸續公告招商。

全線 TOD 開發完成後，預估可吸引 485 億元民間投資、引入約 1.4 萬名居住人口，並串聯基北北桃生活圈，帶動就業流動與捷運運量成長。

