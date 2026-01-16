捷運三鶯線、信義東延將通車 陽明交大助深化智慧運輸、培育人才

陽明交大攜手新北捷運啟動「AI軌道革命」，於8日簽署合作備忘錄。（圖／新北捷運公司）

捷運三鶯線與信義線東延段預計於今年通車，面對大台北捷運路網持續擴張與運量成長的營運挑戰，陽明交大攜手雙北捷運建立合作夥伴關係。陽明交大管理學院與電機學院將協助雙北捷運精進營運管理，並導入AI優化列車資訊系統，強化雙北捷運的服務與系統韌性。

這次合作由陽明交大分別與新北捷運與台北捷運簽署合作備忘錄，未來透過人才培育與技術研發的合作模式，將學術能量落實於捷運營運與智慧運輸，回應城市治理與智慧運輸發展的需求。

新北捷運將借重陽明交大在資料分析、系統優化與管理科學領域的研究基礎，共同研發並落實於應用面，協助新北捷運在營運管理與服務創新上持續精進。

同時，雙方也將共同規劃課程培育捷運管理人才、提供學生實習及專題研究機會，以及規劃捷運系統學程，透過產學合作機制，讓學生得以深入了解捷運營運管理、智慧運輸系統與實務應用，培養具備跨域整合能力的未來交通與管理人才。同時雙方將以人才帶動產業升級，作為長期合作的願景。

另一方面，陽明交大與台北捷運的合作則聚焦於人工智慧、機器學習、物聯網技術於列車監控資訊系統的應用與優化。合作重點包括導入AI影像分析與異常識別技術，即時偵測列車與車站環境中的異常狀況與潛在風險，提升捷運系統的營運安全與應變能力；並透過機器學習分析營運與設備數據，發展預測性維護與智慧決策支援機制，進一步提升服務品質與系統穩定度。

陽明交大校長林奇宏表示，捷運不僅是公共運輸，更是最貼近城市生活的樣貌。隨著全球交通技術快速邁向人工智慧、物聯網、自動化與永續管理，未來捷運產業所需的人才，必須同時具備運輸專業、科技應用能力與管理策略思維。陽明交大與雙北捷運的合作，正是三方在智慧運輸、人工智慧與管理科技領域整合優勢的具體展現。

