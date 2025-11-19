捷運三鶯線 2025 年底完工倒數！頂埔站轉乘僅需 2 分鐘

捷運三鶯線進入通車前最後衝刺！新北市政府於 10 月 20 日公布最新工程進度，全線目前已達 95%，並在 10 月正式啟動「全線全系統整合測試」，預計將在 2025 年底前完成工程與穩定性驗證，通車進入倒數階段。（首圖圖源：新北捷運工程局）

新北市長侯友宜 10 月 20 日前往三鶯線起點頂埔站（LB01）視察，實際搭乘列車了解運行狀況，並前往三峽站（LB06）檢視出入口與動線配置。他表示，三鶯線完工後將成為連結雙北的重要交通新軸線，使三峽、鶯歌到台北市中心的通勤時間可望縮短約 20 分鐘。

新北捷運工程局指出，三鶯線共 29 列電聯車已在今年 8 月全數運抵，日前已完成主維修廠送電、軌道與道岔測試、列車速限動態測試等項目。今年 4 月完成全線第三軌鋪設，7 月完成全線送電，LB01 至 LB08 的初步動態測試也在夏季完成，目前正全力進行最關鍵的全線整合測試。

三鶯線最大亮點之一，是與板南線共構的頂埔站轉乘優化。因採「垂直分層」設計，板南線位於地下三層、三鶯線位於地上三層，兩線之間設置直達轉乘通道，共規劃 8 座直通電扶梯，轉乘時間可望縮短至 2 分鐘內，比以往從高架站轉乘地下站更為順暢。

此外，為因應大量通勤人潮，三鶯線在 3 號出口至月台層新增 8 座電扶梯，加上板南線原有設備，頂埔站電扶梯數量達到 28 座，最高運輸容量可達每小時 3.6 萬人次。

新北捷運工程局長李政安表示，轉乘設計以「最短路徑與無障礙直通」為原則，目前各站旅客諮詢處、照明、監視系統、廣播、偵煙設備、自動售票機、加值設備與無障礙電梯等機電設備均陸續完成調試，土木工程也進入最後收尾階段，年底完工目標不變。

三鶯線通車後，預期將大幅改善三峽、鶯歌至台北市中心的通勤效率，成為雙北交通網絡的重要補強。

（本文資訊、圖源：新北市政府捷運工程局）

