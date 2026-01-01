捷運不用帶卡了！北捷QR乘車碼、信用卡過閘規則一次看

【記者趙筱文／台北報導】搭捷運不只嗶悠遊卡，現在手機也能直接過閘。台北捷運公司宣布啟動多元支付服務，自115年1月3日起，將陸續開放QR乘車碼、信用卡與行動支付進出閘門，初期採分階段上線測試，並同步推出抽獎與捷運點回饋活動，讓通勤族搭車更便利。

在QR乘車碼部分，旅客須先於支付App或「台北捷運GO App」完成綁定，進出站皆須使用同一支付工具，若帳戶餘額為負值則無法搭乘。北捷提醒，QR乘車碼僅限1人使用，不得翻拍、截圖或多人共用。

此外，為了維持閘門通行順暢，也提醒旅客進站前應提前開啟QR乘車碼，並將手機螢幕亮度調至最高。

信用卡過閘方面，北捷說明，115年1月3日起將先以台新銀行發行、且卡面印有感應圖示的VISA、Mastercard、JCB信用卡及簽帳金融卡，進行為期6個月的上線使用測試，預計115年7月全面開放所有銀行信用卡。使用實體信用卡進出站時，須感應同一張信用卡，車資會採「每日合併請款」方式計費。

若持有捷運聯名卡，北捷也特別提醒，儲值卡與信用卡屬於不同支付工具，感應區域亦會有所不同，因此旅客須依實際扣款需求，選擇正確感應位置，避免無法出站的情況發生。

至於行動支付支援方面，台北捷運公司指出，旅客須使用具NFC功能的手機，並搭配Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等行動支付服務，但目前僅開放台新銀行信用卡進行為期6個月的上線使用測試，同樣是預計115年7月全面開放所有銀行信用卡。行動支付進出站須使用同一台裝置與相同綁定信用卡，搭乘捷運同樣採每日合併請款。

在金融機構合作方面，目前「TWQR乘車碼」已開通9家金融機構，包括臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政，後續將視營運狀況持續擴大。

為推廣新支付模式，北捷同步推出「綁定乘車碼、好康再加碼」活動，自115年1月3日至6月30日止，使用QR乘車碼搭捷運即可參加抽獎與捷運點回饋，包括一日票月月抽、減碳累積捷運點，以及每月點數抽獎等優惠，鼓勵旅客體驗數位搭車新方式。

