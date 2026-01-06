捷運中和光復線新北段可行性研究年中提報 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北市政府打造中永和往返臺北市核心的黃金捷運線，全力推動「中和公館線」，已於2025年5月正式啟動可行性研究，預計2026年中完成報告提報中央審議，新北市長侯友宜6日前往中和公館線起點的新北環狀線秀朗橋站視察，了解路線規劃及推動進度，未來連接臺北市段，就能一路延伸至國父紀念館，還能5線轉乘。

侯友宜指出，捷運南北線在2018年因北市取消規劃作業，2019年於永和區行動治理會議，指示基於中永和市民殷殷期盼，請捷運局突破困境積極推動，經新北捷運局以南北線為基礎規劃從中和到台北市公館設置4個車站，研究使用環狀線十四張機廠當作維修基地具體可行後，提報中和公館線列為新北市捷運整體路網潛力路線，並在2022年8月獲得交通部同意，接續於2023年底與臺北捷運局達成路線延伸至臺北市光復南路國父紀念館的共識，改名為中和光復線，將據此提報此路線新北市段為優先推動路線，並經交通部同意。

為達成交通部要求台北市段列為優先路網才會審查可行性研究之條件，經2024年9月雙北捷運局達成採兩階段推動共識，並由新北捷運局優先辦理中和光復線新北市段可行性研究作業，同時臺北捷運局也於 2025年將中和光復線臺北市段納入北市捷運優先路網進行檢討。



侯友宜說明，中和光復線全長約 8公里，採用中運量捷運系統，規劃以地下型式興建，中和光復線新北市段(中和公館線)自新北環狀線秀朗橋站至松山新店線公館站，路線長約3.1公里，於秀朗橋站、鄰近成功路與得和路口、環河東路與福和橋路口附近及公館站等4座車站。中和光復線新北市段可行性研究案已於2025年5月啟動，目前完成期中報告，後續會舉辦2場地方說明會，徵詢地方意見，研議併入報告，預計計劃啟動後今年年中完成報告送中央審議。



新北市捷運局長李政安說明，中和光復線是串聯新北中永和與北市大巨蛋的重要南北向捷運路線，未來中永和通勤效率大翻倍！並已於新北環狀線秀朗橋站預留地下連通道空間，未來以無縫轉乘規劃讓市民轉乘不淋雨，打造便捷連通的轉乘環境。中和光復線新北市段，境內3 站考量周邊高齡公寓密集，規劃以捷運開發方式取得捷運站出入口所需用地，並與出入口共構的捷運開發大樓與地主共享，本可行性研究案，預留後續擴充機制，當臺北市優先路網交通部同意後，即可與臺北市一起推動，達到雙北共推新「捷」徑的目標。