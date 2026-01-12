捷運中和光復線解雙橋塞車之苦 張嘉玲現地視察督進度
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北捷運中和光復線的可行性研究規劃取得關鍵進展，期中階段已正式完工。新北市議員張嘉玲近日與市長侯友宜前往現地視察時，強調中永和通勤族長期飽受永福橋、福和橋塞車之苦，若該路線順利營運，將有效分流往返台北公館地區的車流量。張嘉玲指出，這不只是增加通勤選項，更是解決鄉親每天在橋上虛耗光陰的關鍵。
此建設計畫規劃全長8公里，採全線地下化中運量系統，其中新北市段長度約3.1公里。路線由環狀線秀朗橋站起，經福和橋路口銜接至捷運公館站，預計設置C01至C04共4個車站。張嘉玲表示，未來台北市段完成後可直達大巨蛋，不論是觀看體育賽事或演唱會都將更加便利，能大幅優化中永和的生活圈路網。
針對行政程序，張嘉玲在現勘中要求市府加速評估作業，並期盼能儘快將報告送交中央審議。她強調，一條安全回家的路是中和鄉親共同的追求，中央與地方必須加強合作，讓捷運中和光復線早日從規劃進入實質動工階段。這項重大建設將成為中永和公共運輸的動脈，解決長期以來的交通痛點。
張嘉玲承諾會持續追蹤後續的所有審核程序，並在議會嚴格把關執行進度，並指出捷運建設是改善區域交通體質的基礎，必須確保每一項規劃細節都精準到位，落實交通平權。她將致力促成該計畫如期達成，為中和鄉親打造更優質、快速的交通環境，實現便捷生活的交通願景。
照片來源：新北市議員張嘉玲臉書翻攝
