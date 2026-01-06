捷運中和光復線 侯盼加速推動

新北市長侯友宜（前排左三）6日視察「中和光復線」路線規畫及推動進度。（王揚傑攝）

為打通新北市中永和東區往返台北市的交通瓶頸，新北市政府推動捷運「中和光復線」已於去年5月啟動可行性研究，預計今年中完成報告提報中央審議。新北市長侯友宜6日到中和光復線起點的新北環狀線秀朗橋站，視察路線規畫及推動進度，未來連接台北市段能一路延伸至國父紀念館。

侯友宜表示，台北市府於民國107年因開發政策調整，取消推動捷運南北線，基於中永和市民殷殷期盼，故指示新北捷運局以南北線為基礎，規畫從中和到北市公館設置4個車站，112年與北市捷運局達成共識，路線延伸至國父紀念館，改名為「中和光復線」，並經交通部同意。

為了達成交通部要求台北市段列為優先路網才會審查可行性研究，113年9月雙北捷運局達成採兩階段推動共識，並由新北捷運局優先辦理中和光復線新北市段可行性研究作業，台北捷運局也於114年將中和光復線台北市段納入北市捷運優先路網檢討。

侯友宜強調，這一條捷運可以大量疏解中永和到台北交通壅塞，不要擠在福和橋或中正橋上，讓雙北共同來發展。

新北市捷運局說明，中和光復線全長約8公里，採中運量捷運系統，以地下型式興建，中和光復線新北市段自新北環狀線秀朗橋站至松山新店線公館站，路線長約3.1公里，於秀朗橋站、鄰近成功路與得和路口、環河東路與福和橋路口附近及公館站等規畫4座車站。

捷運局長李政安表示，中和光復線串聯新北環狀線、松山新店線、文湖線、淡水信義線及板南線，能夠5線轉乘，未來中永和通勤效率將可翻倍。中和光復線新北境內3站規畫，以捷運開發方式取得所需用地，可行性研究案預留後續擴充機制，待台北市優先路網交通部同意後，即可雙北一起推動。