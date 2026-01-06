捷運中和公館線 年中送中央審議

新北市府全力推動捷運「中和公館線」可行性研究完成期中報告，預計今年中提報中央審議。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

為打造中永和往返台北市核心的黃金捷運線，新北市府全力推動捷運「中和公館線」可行性研究目前完成期中報告，接續將辦理二場說明會，預計今年中完成報告提報中央審議；市長侯友宜六日前往規劃的中和公館線起點新北環狀線秀朗橋站視察，了解路線規劃及推動進度，未來連接台北市段能一路延伸至國父紀念館，還能五線轉乘。

侯友宜指出，捷運南北線在民國一０七年因北市取消規劃作業，一０八年他在永和區行動治理會議中，指示基於雙和（中、永和）市民殷殷期盼，請捷運局突破困境積極推動，經新北捷運局以南北線為基礎規劃從中和到台北市公館設置四個車站，研究使用環狀線十四張機廠當作維修基地具體可行後，提報「中和公館線」列為新北市捷運整體路網潛力路線。

廣告 廣告

侯友宜指出，一一一年八月中和公館線獲得交通部同意，接續於一一二年底與台北捷運局達成路線延伸至台北市光復南路國父紀念館的共識，改名為中和光復線，將據此提報此路線新北市段為優先推動路線，並經交通部同意。

新北市府全力推動捷運「中和公館線」可行性研究目前完成期中報告，市長侯友宜昨日視察了解路線規劃及推動進度。 （記者吳瀛洲攝）

為達成交通部要求台北市段列為優先路網才會審查可行性研究之條件，經一一三年九月雙北捷運局達成採兩階段推動共識，並由新北捷運局優先辦理中和光復線新北市段可行性研究作業，同時台北捷運局也於一一四年將中和光復線台北市段納入北市捷運優先路網進行檢討。

新北市府捷運局表示，中和光復線全長約八公里，採用中運量捷運系統，規劃以地下型式興建，其中新北市段（中和公館線）自新北環狀線秀朗橋站至松山新店線公館站，路線長約三點一公里，於秀朗橋站、鄰近成功路與得和路口、環河東路與福和橋路口附近及公館站等四座車站。

捷運局長李政安指出，中和光復線新北市段可行性研究案已於一一四年五月啟動，目前完成期中報告，六日市長侯友宜視察後接續將舉辦二場地方說明會，徵詢地方意見，研議併入報告，預計今年年中完成報告提送中央審議。

新北市府全力推動捷運「中和公館線」可行性研究目前完成期中報告，市長侯友宜昨日視察了解路線規劃及推動進度。 （記者吳瀛洲攝）

李政安表示，中和光復線是串聯新北中永和與北市大巨蛋的重要南北向捷運路線，未來中永和通勤效率大翻倍；目前於新北環狀線秀朗橋站預留地下連通道空間，未來以無縫轉乘規劃讓市民轉乘不淋雨，打造便捷連通的轉乘環境。