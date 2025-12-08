捷運中山站二度偷拍 日本公務員「佐佐木」再被起訴求刑1年6月

日本岩手縣水產部31歲公務員佐佐木，11/6下午又涉嫌偷拍女性，被民眾當場抓包壓制。資料照。讀者提供



日本岩手縣水產部33歲公務員sasaki takanori（佐佐木貴法），今年6月來台旅遊，在台北市中山地下街搭乘電扶梯時偷拍女性裙底，才被士林地院判刑4月確定，沒想佐佐木不僅未記取教訓，11月6日又在中山捷運站偷拍穿著短裙的女子，士林地檢署調查後依涉犯《刑法》妨害性隱私等罪，並求處1年6月以上的刑度，以儆效尤。

日本媒體報導，佐佐木擁有碩士學歷，在日本岩手縣政府農林水產部，6月間來台觀光，聲稱也順便了解台灣農業發展，6月8日上午9點多，佐佐木當天正要離台，在台北市中山地下街R2號出口搭乘往上電扶梯時，見到1名女子穿著短裙身材姣好，竟拿出貼身用GoPro偷拍，但直接被對方發現報案遭逮捕。

佐佐木被逮後移送士林地檢署，經檢察官聲押禁見獲准，暫時無法返回日本，事件被媒體批露後，岩手縣政府召開記者會道歉，派出兩名代表90度鞠躬，並表示將嚴正處理此事，檢討相關紀律機制。

7月14日士林地檢署起訴佐佐木，法院於22日諭知12萬元交保，並被限制住居台北市一間旅館、禁止出境出海8個月，7月29日，法院判處他4個月徒刑，佐佐木不服上訴，士院二審於11月27日予以駁回，判刑確定。但這個事件，佐佐木並未獲得教訓。

今年11月6日傍晚5點13分，佐佐木在捷運中山站4號出口前，見到1名女子身著短裙，竟又克制不住衝動，將手機開啟錄影功能放置在手提包內，然後拿著包包靠近女子，由下往上竊錄裙底隱私部位，最後因為路人發現佐佐木行跡可疑提醒女子注意，女子發現後立即報警處理，佐佐木被移送士林地檢署後，檢察官將他收押。

檢察官調查後認為佐佐木貴法涉犯《刑法》妨害性隱私等罪，依法提起公訴，同時審酌佐佐木在前案羈押後於7月22日釋放出所，短時間以相同手法再犯罪質相同之罪，顯然未省悟自身過錯對社會秩序所造成的危害，因此建請量處1年6月以上刑度，以儆效尤。

佐佐木貴法除了二度在捷運中山站附近犯案外，今年8月中旬，佐佐木在台北市西門町閒晃時，見到年輕穿著短裙的女子竟又起色心，拿起手機偷拍裙底，由於其動作怪異被路人發現，路人也當場拿起手機錄影蒐證向警方報案警方獲報後以現行犯將他逮捕，移送台北地檢署。

檢察官就這起偷拍案件，認為佐佐木貴法涉犯《刑法》妨害性隱私等罪，在今年11月6日依法向台北地院聲請簡易判決處刑，目前全案仍由台北地院審理中。

