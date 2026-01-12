捷運中山站外偷拍案！斯文男鎖定正妹 涉偷拍百張

南西誠品外面，角落一名長相斯文的男子涉嫌偷拍女生，被員警團團包圍。（圖／東森新聞）





台北中山捷運站又發生偷拍案件！昨（11日）下午，被害女子一行人逛街時，正在等紅綠燈過馬路，她的朋友注意到當時人潮並不擁擠，卻有一名陌生男子靠得很近，疑似正在偷拍，趕緊向一旁員警求助。警方也在男子的手機裡發現近百張偷拍照，將他依現行犯逮捕。

南西誠品外面，角落一名長相斯文的男子涉嫌偷拍女生，被員警團團包圍。涉嫌偷拍男子：「不要。」

他看到有人在拍還出聲制止，拜託民眾不要把他的影像發在網路上。當時被害人和男朋友以及一大群朋友到中山捷運站逛街，不過他們在等紅燈過馬路時，她的朋友先注意到，人潮沒有很擁擠，卻有一名陌生男子異常靠近。被害人和朋友發現被偷拍之後，當下趕緊和一旁巡邏員警求助，被指控的男子一開始還拒絕配合出示手機。

員警：「我看不到，你把它放下來，這樣我才看得到，你在幹嘛，放下，你放下。」

直到被帶回派出所，警方查扣他的手機，發現裡面有近百張的偷拍照，而調閱監視器發現，他在犯案前就已經在中山捷運站附近徘徊，手上拿著的提袋也是犯案工具。他把手機放在裡面，利用高低落差故意接近穿短裙的女子，趁機偷拍。

附近店家：「因為我知道的時候，警察已經來了，我就只看到一個男生跟一男一女跟警察，我就只看到這樣。」

涉案的是32歲的杜姓男子，他是銀行襄理，儘管手機裡面被發現近百張的偷拍照，但他還是否認犯案，辯稱是手機誤觸拍照功能，後續被依妨害性隱私現行犯逮捕，移送士林地檢署後3萬元交保。目前所知被害人不只1人，詳細人數還要清查，代表偷拍風暴還可能再擴大。

