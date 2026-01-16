捷運亂象仍多! 婦站內嗆聲"血流成河"持拐杖打路人

社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導

張文隨機攻擊案昨天（週四）偵查終結，但捷運鬧事的狀況依舊頻傳！北捷迴龍線的列車上，就有一名婦人，因為不滿乘客站在她的面前，導致她看不到車廂的跑馬燈，不僅大喊要〝血流成河〞，更拿拐杖撥弄其他人！另外，忠孝新生站也出現一名酒醉男子，在車廂內大吼小叫，嚇得其他乘客紛紛閃避。

鬧事婦人：「沒你的事啦，大箍呆。」捷運車廂內，一名拿著拐杖坐在椅子上的阿嬤，無緣無故開始大吼小叫，火氣那麼大，僅僅是因為看不到車廂內的跑馬燈。鬧事婦人：「妹妹啊我看不到啦。再笑啊再笑啊。血流成河」不斷嗆不雅字眼，更說要看到血流成河！站在她一旁的乘客，剛好拍到這畫面，直呼這樣的舉措，真的會引起恐慌。民眾：「可能會趕快離開，我會去別的車廂或下車，必要的時候就減少用手機，有人靠近的時候，都會特別看一下。」民眾：「會害怕啊我會趕快走，我在滑手機我會看，我會先注意周遭。」

畢竟捷運隨機攻擊事件才過沒多久，車廂內的一點動靜，都會挑起乘客敏感神經，這名阿嬤當天搭乘北捷迴龍線，看得出來車廂內乘客很多，她不滿乘客站在她前面，擋住她看站名跑馬燈，不僅嗆聲，還用手上的枴杖撥弄前方的人，嚇得附近乘客，都不敢站在她前面，雖然乘客事後，沒有通報站務人員或警方到場處理，但的確引發恐慌，在捷運上鬧事的不只這名阿嬤。









酒醉男子：「XXX。」捷運忠孝新生站，男子在車廂內大吼小叫，看得出來喝得蠻醉，乘客都閃得遠遠的。酒醉男子：「全家XXX。」乘客全都傻眼無辜被辱罵！po出影片的乘客，說當嚇被嚇得不清，有人擋著才有膽錄影。捷運乘客脫序行為一籮筐，都讓民眾心慌慌。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

