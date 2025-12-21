捷運事件引不安 維持人際連結、少接觸新聞可降低焦慮





【NOW健康 吳思奕／台北報導】發生於本月19日的北捷隨機襲擊事件引起社會高度關注與民眾不安，諮商心理師公會全聯會（以下簡稱諮商全聯會）理事長蔡曉雯表示，看到新聞令人感到相當沉重與心痛。這個事件不只影響個人，也動搖了整個社會的安全感。



面對突發威脅感到恐懼、焦慮 維持人際連結有助改善



諮商全聯會常務理事胡延薇表示，事件發生於多個人潮密集的公共空間，受到影響的民眾範圍相當廣。若出現恐懼、焦慮、憤怒、悲傷，或伴隨失眠、食慾改變、心悸等反應，或是有人感到麻木或無感，這些都是身心在面對突發威脅時的自然反應，屬於正常現象。

蔡曉雯進一步說，面對危機事件時，最首要的原則便是確保安全，其次是讓身心慢慢安定下來，並維持人際連結。因為當人感受到威脅時，大腦會進入高度警覺狀態，這時候如果能被理解、被陪伴，就有助於身心逐漸回到較穩定的狀態，而連結本身就是一種重要的安心與療癒方法。



蔡曉雯也指出，這次的事件對社會大眾以及直接受影響的民眾都造成了相當大的心理衝擊。最受衝擊的是傷亡者與其家屬，他們經歷的是重大創傷與失落，需要長時間復原與心理協助，呼籲身邊的人給予理解與空間，並鼓勵當事人允許自己慢慢復原。其次則是現場目睹事件的民眾，驚恐記憶與情緒可能在事後反覆出現。



至於其他民眾因為新聞畫面反覆播放，在新聞的頻繁轟炸下，也可能產生類似目睹創傷的心理反應。此外，部分民眾也可能因此觸發過去相似的創傷記憶，這些創傷反應同樣值得被覺察與照顧。



衛福部提供心理諮商資源 受事件衝擊者可申請



諮商全聯會理事陳劭旻表示，若近期感到特別緊繃或容易受到驚嚇，可先透過簡單的自我照顧方式協助穩定情緒，例如：提醒自己「現在是安全的」、維持基本作息、減少接觸刺激性新聞等。



多數人的緊繃情緒會隨時間逐漸緩解，但若相關狀況持續超過2週並影響生活功能，建議尋求專業心理或醫療協助。衛福部已宣布遭受到此事件衝擊的民眾可以申請3次心理諮商方案，鼓勵有需要的民眾善加利用。



針對社會上對加害者背景的討論，蔡曉雯也提醒，在資訊尚不完整的情況下，不宜貿然進行診斷或歸因。因為每個人的生命與家庭都有其獨特而複雜的脈絡，過度簡化、貼標籤，不僅沒有幫助，也可能帶來新的傷害。



此外，這起令人傷痛的事件和類似事件，值得社會共同檢視系統中仍可補強的地方，包括更深化的1、2級心理健康政策、落實社會安全網基本精神，提升整體韌性。雖然悲痛，但民眾仍可以藉此學習在不安中安頓情緒，互相照顧與關懷，這是集體復原的重要力量。



# 首圖來源／Freepik



