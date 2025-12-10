捷運亞東醫院站手扶梯意外8乘客撞一團 一婦人送醫

台北捷運亞東醫院站今天上午發生意外，一名婦人在電扶梯上疑因未站穩而跌倒，導致後方7人跟著跌倒，所幸婦人僅外觀肢體擦傷、意識清楚，已送醫治療。北捷呼籲，搭乘電扶梯時務必站穩踏階，遇到緊急狀況可先按壓緊急停機鈕。

台北捷運亞東醫院站10日上午發生意外，一名婦人在電扶梯上疑因未站穩而跌倒，導致後方7人跟著跌倒，所幸婦人僅外觀肢體擦傷、意識清楚，已送醫治療。（示意圖／Getty Imges）

新北市消防局表示，上午10時9分據報，板橋區台北捷運板南線亞東醫院站3號出口，一名約80多歲的婦人跌倒受傷。獲報後立即出動人車前往救護，受傷婦人僅外觀肢體擦傷，意識清楚，已經送板橋亞東醫院治療，詳細狀況將由北捷公司調查。

台北捷運公司發布新聞資料指出，今天上午10時許，亞東醫院站一名女性旅客在月台往大廳的電扶梯上，疑似因未踩穩踏階、重心不穩而跌倒，導致後方7名旅客也跟著跌倒，其中一人腿部受傷。經現場熱心旅客按壓緊急停機按鈕，站長立即趕到現場處理、協助傷者就醫，並檢視電扶梯設備正常後恢復其運轉。

網路社群貼出意外狀況照片與貼文表示，有一名女性乘客疑似未踩穩踏階，以致重心不穩跌倒，導致後方7名旅客撞成一團。現場乘客立即按壓緊急停機按鈕，站長也立刻到現場處理。貼文稱，現場目擊者表示，婦人疑似穿的鞋子不慎捲入手扶梯，導致重心不穩跌倒。

北捷呼籲，搭乘電扶梯時務必緊握扶手、站穩踏階，行動不便者請改搭電梯，如發現有旅客跌倒或受傷等緊急狀況時，可先按壓緊急停機鈕，站務人員將立即前往處理。