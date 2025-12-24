捷運交通與生活機能完善，松山區健安新城、台北摩根、敦化新城具競爭力 7

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

對於在台北市工作的人來說，能就近找到住所絕對是人生一大夢想。永慶房屋分析永慶房仲網熱門點擊社區，發現松山區「健安新城」、「台北摩根」、「敦化新城」受到消費者青睞，除了具有學區、完善生活機能與捷運便利性，在房價上也具有不小優勢，從單人到三代同堂都能找到宜居好屋。

永慶房屋健安新城直營店長沈柏佑表示，「健安新城」由眷村改建，地點位於三民路靜巷內，距離學區健康國小走路只要幾分鐘，步行至捷運南京三民站約10分鐘。採買可步行5分鐘至全聯福利中心，步行15分鐘可達傳統市場、開車10分鐘就到信義計劃區。

「健安新城」總共七區，總共基地約1500坪，屋齡皆為20年內，戶戶邊間，一戶配一坡道平面車位，分為兩種房型，3房型35坪成交總價落在5,000萬至5,300萬，4房型40坪成交總價落在5,500萬至5,800萬。沈柏佑指出鄰近的都更案件，如果室內坪數想要到40坪，總價都要近億元，因此有些三代同堂的家庭會指定要找這個社區，因為社區每一區都有中庭，是很適合長輩、小朋友或是寵物安全活動的空間。

永慶房屋松山三民直營店長劉冠廷指出，「台北摩根」社區附近生活機能成熟，走路就可以到傳統市場、全聯超市，也因為南京東路是金融大道，所以銀行眾多，附近的辦公室也很多、住屋需求也多。社區有溫水泳池、健身房、KTV等公共社區，下樓就是南京三民捷運站和公車站牌，交通便利，而且搭捷運一站即可到饒河夜市，也能一站到小巨蛋看演唱會。

「台北摩根」設計從13坪到29坪、1至2房規劃，格局以17坪到21坪居多，今年成交每坪約92萬至110萬左右，總價帶在2,000萬內。劉冠廷表示，和去年相比價格還是持平，且物件越來越少，屋主都很惜售。相比之下，同樣南京東路五段上的預售屋，像是鐫萃和睿泰曜每坪單價都要160至180萬，相較下「台北摩根」更顯實惠，加上附近重大建設也很多，像是京華城改達案、松山機廠改建案，未來會有越來越多的入住需求。

永慶房屋松山新城直營店長游政樺表示，「敦化新城」屬於華廈型社區，位於台北文華東方斜對面巷內，社區分為四區、共計近600戶，最早興建的甲、乙區屋齡35年，每一區都有各自的管委會，規劃為33坪到56坪的三房一衛、四房兩衛格局，社區一樓有台北市立圖書館分館，旁邊也有龍城市場方便採買，優勢是位於敦化國中與民生國小學區，成為許多家長的學區房選擇。

「敦化新城」鄰近捷運文湖線南京復興站、松山線台北小巨蛋站，步行可達雙捷運，距離長庚、台安與三軍醫院也近，另一大優勢是社區公設比僅19%，開車就近可上建國高架道路，可接中山高，南來北往十分便捷。游政樺表示，「敦化新城」近期成交價105萬到110萬，總價3,600萬到4,300萬，除了學區及家庭客之外，因為鄰近醫院及企業總部，也是許多醫師及企業主管會關注鎖定的社區。

