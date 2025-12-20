捷運傷人案引發創傷反應 衛福部啟動心理健康支持方案、提供3次免費諮商

台北捷運台北車站M7出口傳出遭人投擲煙霧彈意外事件。左為遭波及民眾；右為北捷台北車站通往天成飯店出口濃煙畫面。 圖：翻攝網路

[Newtalk新聞] 捷運台北車站及中山站昨（ 19 ）日發生隨機傷人事件，引發社會不安情緒。衛生福利部今（ 20 ）日宣布，擴大啟動「心理健康支持方案」，開放因本案受到影響、出現恐慌或不安情緒的民眾，每人可使用 3 次免費心理諮商服務，不限年齡、從寬認定適用，方案將持續至明年底。

陳柏熹受訪表示，雖然相關單位已即時處置，並加強公共安全維護，但仍有不少民眾在事件後留下心理陰影，可能出現不安、恐慌等情緒反應。目前北市社區心理衛生中心已啟動，對受傷民眾家屬先行關懷，既有服務資源也可持續使用。此次提供的「 3 次免費心理諮商」不限年齡，民眾只要註明是因本案目睹或其他相關情況，即可提出申請。

廣告 廣告

陳柏熹指出，民眾僅需主觀陳述與事件相關的影響，相關單位將從寬認定，且方案期限已拉長至明年底，並已與各地方衛生單位完成溝通。衛福部說明，有需求者可依 4 個步驟接受服務。第一，查詢合作機構，本方案合作機構與衛福部「青壯世代心理健康支持方案」完全相同，民眾可逕上青壯方案官網查詢。第二，預約，直接向合作機構預約並告知欲使用本方案。第三，準備，備妥身分證明文件。第四，諮商，依約接受心理諮商服務。

陳柏熹也提醒，突發且具暴力性的公共事件，可能引發民眾緊張、不安、恐慌或反覆回想等壓力反應，均屬常見心理反應，應隨時留意自身心理變化，並可運用「安靜能繫望」五字訣進行調適。

其中，「安」是尋找讓自己身心感到安全的環境，並善用衛福部的「安心」資源；「靜」是透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒，避免重複觀看或轉發相關事件資訊，造成心理刺激；「能」是維持日常作息與生活節奏，安排可掌控的小任務，重拾自信與效能感；「繫」是與親友保持聯繫，互相聆聽與分享感受，協助緩和壓力；「望」則是接觸溫暖與關懷的訊息，對未來抱持希望，並設定可達成的短期目標。

衛福部表示，已設有 24 小時 1925 安心專線，各地方政府也設置「社區心理衛生中心」，民眾如有心理健康需求，可撥打專線或就近尋求在地心理健康服務；若情緒困擾持續難以排除，也建議進一步尋求精神醫療或心理機構的專業協助。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北車中山隨機殺人釀4死！嫌犯先縱火再砍人 完整犯案時序一圖看

誠品員工爆墜樓處原堆滿紙箱遭清空 兇嫌張文疑非畏罪自殺？