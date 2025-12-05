捷運光聚落浪漫延伸 最High新年城Sandy主持

歲末台北精彩不間斷，打造3大活動陪伴民眾迎向2026。「2025閃耀！捷運光聚落」規畫1公里浪漫光廊；台北最High新年城卡司陸續公開；以及「登山賞景、山林跨年」走進四獸山與台北大縱走，在星光與城市夜景中迎接新年第一道曙光。

「2025閃耀！捷運光聚落」自即日起一路展至明(2026)年3月15日，以心中山線形公園與心雙連線形公園為主軸，今(2025)年更首度延伸至心中山南段，形成近1公里的夢幻光帶。北段以「立在光年」為主題，將雙連站、中山站一帶化為星河隧道，點點燈光彷彿踏入銀河。人氣角色捷米化身搖滾樂手登場，霓虹線條與電光符號，讓夜晚瞬間變成熱力舞台。

童心花園盡頭的「捷米城堡」宛如走入童話入口；「拾光森林」以溫暖燈影營造最靜謐的光影秘境，河馬里特與白鯨莫比也現身公園角落，以療癒姿態陪伴遊客。心雙連線形公園延伸出柔和光帶，帶領民眾與捷米一起踏上溫暖旅程。今年首次納入展區的南段，以七彩燈條與球形燈飾疊出森林光廊，光線與綠意交織成最閃耀的夜間景色。舉杯躺在藍色波紋瀑布上的悠閒捷米，更是不可錯過的拍照亮點。

大安森林公園同步點亮9公尺高「星願樹」，沿星空步道前行，蝴蝶光影盤旋而上，把祝福送向夜空。在明年2月22日前，於「台北捷運Go」App使用1點即可抽家電大獎；使用3點可換限量磁吸小燈箱，明年1月24日10時起再以10點能兌換手提燈籠，換完為止。

「台北最High新年城2026跨年晚會」強勢登場，除了限定史努比燈飾、超強卡司外，今(5)天再公布主持陣容，由Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓攜手主持，與市民一起倒數迎新。

跨年當晚除市民廣場主舞台外，還有4大分舞台陪伴民眾一路嗨到2026，包括東區頂好廣場「節奏不關機」：電音×輕搖滾能量爆發；四四南村「次元音航線」動漫DJ×神曲×二次元魅力；象山公園「夜光低頻率」R&B、都市靈魂樂展現滑順節奏；景勤一號公園「記憶漫歌島」跨世代民歌、民謠暖心合唱，構成最具包容力的跨夜音浪地圖，不論喜歡哪種音樂，都能找到最合拍的跨年舞台。

另有一種更貼近自然的跨年方式「登高迎新」。台北市大地處鼓勵民眾走入「台北大縱走」及四獸山，在山頂欣賞101煙火與城市夜景。其中，第六段(中華科大步道口至捷運麟光站)及四獸山群(象山、虎山、豹山、南港山、九五峰)都是跨年熱門路線。尤其是象山設置有攝手平台、六巨石、超然亭等多個經典觀景點，向來是攝影迷必訪的跨年秘境。

