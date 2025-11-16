捷運共構招標不順 Zoo Mall難產

台北市立動物園旁的「Zoo Mall」基地自前市長郝龍斌任內拆除後閒置多年，市議員王欣儀指出，雖然市府於民國113年成功招標，但因地下共構工程與原廠商議價破局，北市捷運局預計明年2月再次招標，但目前金額仍遠低於原廠商預期，工期恐怕遙遙無期。捷運局回應，已有廠商詢問，若順利招標最快可於明年6、7月間開工。

動物園外服務中心的Zoo Mall，因經營不善且有公共安全疑慮，於103年拆除，柯市府任內8年無開發計畫，市府於去年才成功招標與業者簽訂「生態主題園區及周邊停車場BOT、OT案」。

廣告 廣告

此案基地位於動物園入口西側，緊鄰台北捷運文湖線、貓空纜車及捷運環狀線南環段Y01站，市府規畫打造嶄新的海洋生態園區，附屬設施包括海洋主題酒店、酒店式公寓及商場，預估創造1300個就業機會，每年並為市庫帶來21.24億元財務效益，預計122年營運。

王欣儀表示，該案需待南環段地下共構工程完工才能動工，市府去年宣稱將於118年完成下構工程後交地給投資人，122年正式營運，但捷運局今年6月3日、9月30日與原南環段施工廠商對下構工程議價，首次議價金額為10.75億元，第2次調整後為14.07億元，但廠商報價高達22.78億元，最終議價破局，下構工程工期就要48個月，至今仍未開工，恐至少延後2年。

她痛批，下構工程是BOT案基礎，結果各局處與廠商間竟然是在沒有議價好的情況下，就在去年高調舉行簽約典禮，工程延宕至今毫無進度，「難道當時只是在做秀？」

王欣儀指出，捷運局預計明年2月招標，但目前金額仍遠低於原施工廠商所預期的22億元，恐怕明年再度流標。

捷運局二工處副處長游百崧回應，招標金額有經過顧問公司詢價，認為有可行性，目前已有廠商主動詢問，若一切順利最快可於明年6、7月間開工。

北市教育局表示，該案已完成投資執行計畫書審查，依據投資契約規定，生態主題園區用地交付時間預計於捷運下構工程完工後，全案進度將依據下構工程期程調整。