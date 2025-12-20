捷運再爆隨機攻擊！4死11傷震驚社會 命理專家揭姓名、年齡巧合關聯

近日，台灣再度發生一起震驚社會的捷運隨機攻擊事件。桃園男子張文(民國87年出生，生肖屬虎28歲)19日接連於捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈、持刀傷人，最終跑到誠品生活南西店畏罪跳樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷，引起社會譁然。

▲ 張文19日接連於捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成4死（含兇嫌）11傷。（圖／捷運局）

這起事件讓人不禁回想起過去台灣發生的類似案件。2014年5月21日，鄭捷在台北捷運上無預警砍殺乘客，造成4死24傷的慘劇，最終在2016年被槍決伏法。2024年5月21日，洪淨選在鄭捷案10周年當天，在台中捷運車廂內持刀隨機砍人，所幸被乘客奮力制伏，僅造成洪淨及兩名乘客受傷。洪淨最終被判處9年9月的刑期。

這三起案件的嫌犯名字皆為兩個字的單名，且年齡均在20多歲，這些驚人的巧合引發了網友的熱議。根據姓名學的說法，華人的名字通常由三個字組成，第一個字為姓氏，掌管「1至20歲」的運勢，第二個字掌管「21至40歲」的運勢，包括外交、人際、貴人、感情等，而第三個字則掌管「41至60歲」的事業、財庫、投資等運勢。名字只有兩個字，可能會影響中年運勢的不穩定。

張文的名字中，「文」字底下的「X」對於屬虎的人來說，象徵著不穩定和壓力，這可能是他在多重壓力下爆發此次攻擊事件的原因之一。

▲ 「文」字底下的「X」對於屬虎的人來說，象徵著不穩定和壓力。（圖／ENews記者 AI製圖）

精神科醫師沈政男指出，這類隨機殺人事件在日本被稱為「通魔」，最著名的例子是2008年的秋葉原通魔事件。這類事件通常有五大共同點，包括「年輕男性犯案」、「單獨犯案」、「社交孤立」、「工作不穩定」以及「被害者無特定性別與年齡傾向」。

這些事件的發生不僅讓人們對社會安全感到擔憂，也引發了對年輕人心理健康問題的關注。如何預防類似事件的再度發生，成為社會各界亟需面對的課題。專家建議，除了加強公共安全措施外，社會應更加關注年輕人的心理健康，提供更多的支持和資源，以減少此類悲劇的發生。

（本文作者為社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

★《ENews》提醒您

民俗說法，僅供參考。

