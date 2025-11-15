捷運北投旅客服中心形同閒置 北捷擬評估活化 (圖)

當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前