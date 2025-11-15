捷運北投服務中心來客數掛蛋 地處偏僻年花逾50萬元維護

位在台北市北投區、捷運復興崗站與忠義站之間的北捷北投旅客服務中心，落成啟用至今25年。議員質疑幾乎沒遊客造訪，北捷應活化空間使用。（圖／台北捷運公司提供／中國時報丁上程台北傳真）

台北捷運北投旅客服務中心坐落在捷運復興崗及忠義站之間，啟用至今約25年，國民黨議員張斯綱發現，該路段遊客少，去年一整年旅客到訪服務中心數更是掛零，也只有附近民眾會租用，但北捷每年須花50萬至60萬元維護「沒有旅客」的服務中心，要求規畫轉型。北捷允諾將啟動跨局處討論，經捷運局同意後再轉作其他方式使用活化。

北捷北投旅客服務中心是由台北市捷運局興建後，移交給台北捷運公司管理，內部空間約300坪，一半的空間提供旅客服務或供附近居民租用，另一半則是北捷存放公文的檔案室。

張斯綱指出，他調閱資料後發現，北投旅客服務中心由於地處偏僻，近1年來每個月旅客到訪數都是0，等於是幾乎沒有觀光客會經過該地，沒有達到當初設定的功能，服務中心形同虛設。

北捷總經理黃清信坦言「有點尷尬」，該中心是由捷運局建置好後委託北捷管理，離捷運站確實有一段距離，民眾如果要諮詢服務也不會刻意前往，到捷運站的詢問台都比較快。

張斯綱說，北投旅客服務中心雖然有開放給附近民眾租用辦活動，其中有可以容納百人的演講廳，不過只有在民國112年時使用率較高，整年被借了12次，不過今年到目前為止只有出借過4次，其他如大廳區等設施就完全沒有租用紀錄，但北捷每年仍須花50萬至60萬元預算維護，有點「划不來」。

張斯綱建議，300坪的空間其實非常好利用，除了可提供給社會局作為長照或日照機構，更可以提供給體育局作為「躍動館」第二運動中心使用，「土地資產要做活化，不應該持續是一個死寂的狀況。」

黃清信直言，遊客中心當初是由捷運局設定成這樣的使用型態，因此可能要和「房東」捷運局先討論看看要如何處理，「總不可能他租給我，我做別的用途，這樣也不行。」他允諾，會跟各局處討論如何活化使用。

