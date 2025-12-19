捷運北車出口遭丟煙霧彈1人送醫搶救 警鎖定戴防毒面具嫌

台北車站一度因煙霧瀰漫遭封鎖。

北捷台北車站M7、M8出口今（19日）遭投擲煙霧彈，造成現場迷霧一片，並充斥撲鼻惡臭，時逢週五下班下課尖峰時刻，不少乘客亂成一團，一名5旬乘客OHCA送醫搶救，目前戴防毒口罩嫌犯已被警方鎖定追緝，台北市長蔣萬安強調，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾行為，一定從重從速依法究責、絕不寬貸。

台北捷運公司表示，今（19日）下午5時24分，板南線台北車站M7出口外遭民眾扔擲煙霧彈，現場一名民眾受到波及受傷，另據目擊網友拍攝畫面顯示，該名乘客倒地遭施行CPR，事發當下板南線台北車站月台因部分煙霧影響，北捷行控中心依SOP執行部分列車過站不停，目前煙霧已消散，月台列車也恢復正常停靠。

蔣萬安稍早透過社群表示，北車公安事件，北市警局、消防皆在第一時間到場應變，另已指示務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯，蔣萬安強調，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，我們一定從重從速依法究責、絕不寬貸。

目前警方調閱現場監視器畫面，已經鎖定一名頭戴防毒面具男子，警方到場也發現現場遺留多顆煙霧彈殘骸，疑似OHCA傷患則為余姓57歲乘客，已送台大醫院，目前院方因病人隱私尚未獲得授權，暫時無法對外透露病況。

警方在現場尋獲疑為煙霧彈殘骸。（翻攝畫面）





