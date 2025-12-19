捷運北車及中山商圈隨機殺人案4死8傷 北市警：嫌墜樓亡、無共犯 將釐清犯案動機



有關 19 日捷運台北站及中山商圈張姓犯嫌隨機殺人案，北市警立即啟動重大刑案偵處機制，查張姓犯嫌(27 歲，桃園地檢署依妨害兵役法發布通緝中)，經調閱犯嫌近日軌跡，張嫌均獨自1 人在台北車站、公園路租屋處及入住旅館周邊徘徊，另查訪家人稱與張嫌關係不佳，至少 2 年未與犯嫌聯繫過；另進行網路社群搜尋張嫌未發表過對社會或現況不滿之文章，惟針對扣案數位鑑識分析指向係計畫型單獨隨機殺人犯案，至於犯罪動機目前尚待釐清。本案報請臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦，並由該署犯罪被害人保護協會審核依犯罪被害人權益保障法提供傷亡被害人新臺幣 80-180 萬元補償金、心理醫療及法律協助等。

昨(19)日15 時許，張嫌於中山區林森北路、長安東路連續涉犯3起縱火案，隨後返回中正區租屋處外縱火；17 時 23 分步行前往捷運台北車站於 M8-M7 沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余姓被害人致死及 3人受傷，隨後 17 時 55 分步行前往南京西路旅館更換衣物，於 18 時37 分再步行前往誠品南西店丟擲煙霧彈及隨機持刀攻擊，造成民眾 2死 6 傷；案發時中山分局交通分隊林姓員警於南京西路疏導交通，發現滋擾後目睹張嫌進入誠品，遂偕同保全人員追緝犯嫌至頂樓，現場發現犯嫌棄置之刀械及戰術背心等物品，犯嫌即墜落至 1 樓不治死亡，故確認犯嫌僅有 1 人，且經比對死者指紋，確與張嫌相符，本局持續清查張嫌親友交往、金流及網路活動狀況，以釐清犯案動機。

中山分局交警聯同誠品公司保全追捕犯嫌畫面

本次事故共計造成 4 人死亡(含犯嫌)、9 人受傷送醫，市長蔣萬安指示本局及本府相關局處即刻執行專案調查及加強警戒，保持橫向聯繫即時執行調查與協助。警方同步加強勤務作為，強化維護市民安全，針對車站、人潮聚集場所加強戒備及提高見警率，各分局每日動員 800 名警力、捷運警察隊 80 名、刑事警察大隊特勤警力 10 名，並向警政署申請日、夜各支援 80 名保安警力，共計動員 3000 名警力，並與各場所從業及保全人員強化聯防，全力投入捷運系統、重要場站、機場安全維護工作；另針對 12 月 20、21 日假日期間 7 場大型活動（路跑、遶境及一般活動），本局已增派警力並視勤務狀況調整部署作為，統由主官親自指揮及定時回報，以安定民心。

時序表：

15:40-15:54

騎乘重機至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號前涉嫌3 起縱火案,造成自小客車2台、重機3部毀損,隨後改騎乘Ubike返回中正區 「公園路租屋處變更衣物

16:53

租屋處縱火

16:59

自租屋處步行前往捷運台北車站M8出口進入

17:23

M8-M7出口沿線丟擲煙霧彈,並持刀砍殺余姓被害人致死,3人受傷

17:55

步行前往千慧旅館(大同區南京西路)

18:31

離開旅館

18:37

步行前往誠品南西店前持刀攻擊1死(蕭姓騎士)1傷,隨後進入店內,持續持 刀揮砍逛街民眾致1人死亡、5人受傷,共計2死6傷。 中山交通分隊林姓員警擔服交通疏導勤務,見滋擾後與保全進行追緝至6樓 頂樓

18:40

犯嫌登上6樓頂樓脫下戰術背心等裝備

18:50

犯嫌畏罪跳樓自殺,送醫急救19時42分死亡

