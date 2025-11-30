即時中心／林韋慈報導

北捷台北車站昨（29）日晚間發生性騷擾事件，一名男子在未經同意下親吻一名外籍女子。遭制止後，男子辯稱對方「沒有拒絕」，甚至動手攻擊站務人員，隨即被保全壓制。警方抵達現場後，外籍女子表示不追究並離開，而遭攻擊的站長則前往派出所提出傷害告訴。

有網友拍下事發經過，表示人生第一次看到臺北捷運的壓制；台北捷運公司則說明，台北車站往大安方向一部列車，昨晚10時許接獲民眾通報，有外籍女子遭不明男子親吻左肩膀，旅客按壓對講機反映疑似遭性騷擾，該站站長立即上車處理並將雙方帶至月台，行控中心主動通報警方到場協助，捷警接獲通後即趕赴現場，現場已有保全、站長控制住，但男子疑因情緒不穩，以右手揮擊站長左前額，遭保全將其壓制在地。



據瞭解，遭騷擾外籍女子表示不追究後自行離去，站長則至轄區派出所對該男提出傷害告訴。該名男子遭民眾制止時，甚至稱「她沒有說不願意」，還不斷放話自己是學法律的，看到有乘客按鈴通報後，心虛邊嗆邊逃跑，見狀後有民眾上前追他將其攔下，直到站務人員、保全、警察到場後，眾人才漸漸散去。



北捷表示，對於本案處理過程中，男性旅客揮擊本公司站務人員，台北捷運嚴正表示暴力零容忍，針對車站同仁遭遇不理性旅客肢體暴力提告一事，事後將由公司法政單位協助，絕不輕縱。此外，依大捷法第50條第1項第5款規定，拒絕大眾捷運系統站、車人員查票或妨礙其執行職務，可處1,500元以上、7,500元以下罰鍰，本公司將依規定予以開罰。



台北捷運也重申，性騷擾零容忍，站務人員與保全人員皆受過反偷拍與禁止性騷擾的教育訓練，一旦發現或接獲民眾反映，將立即主動協助報案並配合警方蒐證。

廣告 廣告













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：快新聞／捷運北車站傳性騷！男子強吻外籍女還揮拳 遭站長保全壓制

更多民視新聞報導

到底怎麼說的？麥玉珍驚吐想選台中市長 現場畫面還原

北一女高三生墜亡！ 同校家長嘆「學生壓力來源複雜」：再和父母說說話好嗎？

高雄耶誕生活節登場！中央公園點亮永恆星冠 金曲級卡司連唱5天

