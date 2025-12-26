捷運北門男子情緒失控揮傘引恐慌 蔣萬安喊「不鬆懈」：持續維持維安

記者詹宜庭／台北報導

台北市長蔣萬安視導高強度演練後受訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

台北捷運昨日發生騷動事件，北門站有一名男子情緒失控，拿著雨傘敲打玻璃與牆壁，引起車廂內乘客恐慌，眾人緊張狂奔逃難，其中一名年約70幾歲的女子避難時摔傷，緊急送往台大醫院救治。對此，台北市長蔣萬安今（26日）受訪表示，感謝昨天第一時間通報的民眾，讓我們即刻掌握狀況，即刻起到年底，各項在台北市大型活動，不管是跨年、年貨大街，甚至農曆年後都不會鬆懈，將持續維持相關維安。

北捷隨機攻擊事件已經過去多日，但大眾仍未走出陰霾，昨日一名男子在台北捷運上用傘瘋狂敲擊車窗牆壁，再度造成民眾驚恐奔逃，雖然最後是虛驚一場，混亂中仍導致一名7旬老婦摔傷送醫。

北市府今下午特別在捷運市政府站、市府轉運站進行高強度無差別攻擊危安演練，會後蔣萬安受訪表示，1219事件之後，民眾搭乘捷運心情確實都非常緊繃，感謝昨天第一時間通報的民眾，讓我們即刻掌握狀況。最重要的是，今天實際安排高強度演練，不管是從捷運車廂、月台，一路到轉運站，再到戶外大量傷患檢傷與後送，每一個環節都不遺漏。

蔣萬安強調，北市府會持續地不斷檢視既有防禦機制，並提出各項作為，目的就是要確保市民安全。即刻起到年底，各項在台北市大型活動，不管是跨年、年貨大街，甚至農曆年後都不會鬆懈，將持續維持相關維安。

