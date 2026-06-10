捷運北門站外突現天坑！台電變電箱也被吞沒 新工處出動雷達檢測

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台北市大同區鄭州路10日人行道突塌陷，整座變電箱掉落。讀者提供



最近連續多日降下豪雨，台北市捷運北門站外也因此出現天坑，警方上午10時41分接獲通報，大同區鄭州路145號、中興醫院正對面人行道突然下陷，就連原本放在該處的台電變電箱也跟著下陷、傾倒。由於事發地點鄰近捷運北門站3號出口，人車往來相當頻繁，警方已拉起封鎖線警戒，台北市議員林亮君也在臉書發文表示，現場暫時不影響車輛交通，請大家經過附近時多加留意、注意安全。

台北市工務局表示，該處目前是鐵路局轄管的土地，旁邊還有委託國家住都中心的建案，目前工務局已協助通知相關單位開挖，以釐清事故原因，台電也已於事發後第一時間到場移置變電箱。

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林亮君在臉書發文指出，團隊接獲民眾通報後，就馬上前往現場了解狀況，並通報相關單位，目前警方已到場拉設封鎖線，各單位也正趕往處理中，現場站時不影響車輛交通，請大家經過時多加留意，注意安全。

林亮君表示，由於這週連日大雨，提醒大家出門一定要安全第一，若遇到任何積水、淹水、塌陷等意外狀況，可私訊或打電話到服務處，團隊會馬上幫大家解決，同時也提醒遊於變電箱降落，稍晚需要暫時斷電，恐會影響週邊交通號誌，團隊已要求交通警察大隊到現場維持交通，交工處也會調派發電機來發電維持燈號運作，呼籲民眾行經週邊時多加留意。

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