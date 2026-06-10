捷運北門站外驚見天坑！變電箱「被吞入」 台電搶修中

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台北市捷運北門站外人行道突然下陷，變電箱好似被吞入。（翻攝畫面）

台北市捷運北門站外發生一起道路塌陷意外。今（10日）上午10時41分，警方接獲通報，大同區鄭州路145號、中興醫院正對面的人行道突然下陷，破了大洞，導致置在該處的變電箱也跟著下陷、傾倒。由於事發地點鄰近捷運北門站3號出口，周邊人車往來相當頻繁，警方已拉起封鎖線進行警戒措施，避免民眾靠近發生危險。

警方獲報後不敢大意，立即派遣員警趕赴現場處理，並在第一時間拉起黃色封鎖線進行警戒措施，避免民眾靠近發生危險。

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同時，警方也已同步通知台灣電力公司派員前往現場進行檢查及後續處置，至於突然發生塌陷的詳細原因，仍有待相關單位進一步調查釐清。

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