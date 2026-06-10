捷運北門站天坑吞噬變電箱 議員示警了

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▲捷運北門站3號出口外人行道突然出現天坑，北市議員陳怡君到場關心並呼籲市府火速檢測地下掏空範圍，維護市民大道、市民用路安全。（圖／擷取自陳怡君臉書）

[NOWNEWS今日新聞] 台北捷運北門站3號出口外的人行道，今（10）日上午10點多突然塌陷，導致上方的變電箱也當場陷入坑洞，場面觸目驚心。北市議員陳怡君獲報也立即趕往現場勘災，強調已通知透地雷達廠商出來掃地底下掏空範圍，進行地毯式安全檢查，防止地下掏空危機波及市民大道高架橋。

由於路面坍塌位置距離市民大道只有兩個車道的距離，加上路面塌陷恐有地底被掏空隱憂，因此陳怡君建請建管處與新工處，針對該高架橋沿線結構及地面下之土層進行掏空檢測，以維護重大交通設施之公共安全。

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陳怡君呼籲台北市府採取科技手段，包含透地雷達巡檢精準抓出肉眼看不到的地下空洞與局部掏空；在坍塌處周圍設置「地體變形監測」一旦發現數據有異常位移，立刻預警；密切觀測地下水位，因為水位的異常暴跌，往往代表地下土壤正被水流帶走。務必對周邊地底進行地毯式安全檢查，防止地下掏空危機波及市民大道高架橋，保障市民用路安全。

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