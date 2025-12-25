捷運北門站男子吼叫造成民眾恐慌

圖說：發言人臺北市捷運警察隊長廖洛育。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】12月25日20時32分，捷運北門站有1名男子與母親一同搭車，因故情緒不穩，其母全程在旁陪伴，惟引發列車乘客騷動奔跑，致物品散落。經大同分局及捷警立即派遣多名警力到場處置，現場有1名婦人在奔跑中受傷送醫，為避免後續騷動，由警方護送該母子自北門站出站，經確認非攻擊事故。

捷運警察隊強調，針對各捷運站人潮出入口、月台及地下街，警方將加強安全維護，提高見警率，請旅客安心搭乘。旅客搭乘過程如遇可疑人士有異常舉動時，可按壓車廂緊急通話鈕，或立即就近向站務人員求助，或撥打110報案電話，警方接獲報案後將立即趕赴現場，確保大眾搭乘捷運安全。