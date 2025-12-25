捷運北門站男子吼叫造成民眾恐慌

其他人也在看
2025年12月19日，台北捷運台北車站及中山商圈發生一起重大隨機殺人事件，27歲的張文持刀攻擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。根據警方調查，張文的攻擊行為並非一時衝動，而是經過長達一年的精心策劃，警方發現他在一年前購買了煙霧彈及其他裝備。警方正在追查其資金來源，試圖了解他如何籌集資金來實施這一系列暴力行為。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 44
社會中心／李汶臻報導27歲男子張文12月19日晚間於北捷台北車站、中山商圈，犯下震撼社會的隨機砍人案。警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，但至今犯案動機依然成謎。而除犯案所需資金來源成為警方追查重點外，如今張文犯案前1年多、擔任社區大樓保全期間的黑歷史也全被掀出；他被爆多次與住戶及同事爆發激烈口角，不僅曾在大廳咆哮，甚至還出言恐嚇同事，遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。民視 ・ 1 天前 ・ 31
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 33
即時中心／黃于庭報導前民眾黨主席柯文哲京華城弊案纏身，昨（24）日全案辯論終結，一審將於明（2026）年3月26日宣判。檢方指出，柯文哲犯後態度不佳，當庭以不當言語辱罵檢察官、丟擲物品，還在社群平台張貼文章及圖卡，試圖扭曲審判過程、證人證詞等，建請法院判處28年6月。民視 ・ 11 小時前 ・ 198
北捷英雄余家昶於12月19日遭遇張文攻擊不幸遇害，引發社會震撼。23日晚間，藝人夫妻宋達民、洪百榕現身台北捷運台北車站，於余家昶遇害地點獻唱聖歌，陪伴現場悼念民眾與捷運工作人員。今（24）日兩人也透過粉絲專頁發文，說明前一晚現身緣由。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
台中豐南街今天(12/24)上午九點多驚傳砍人命案！一名25歲張姓男子疑似與37歲的前雇主有糾紛，竟然持刀回來報復，砍傷前雇主的頸部後逃逸。警方展開追緝，大約兩個小時後在神岡將嫌犯逮捕歸案。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 11
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女業者涉貪污收賄，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及串證之虞，25日凌晨當庭逮捕，向法院申請羈押。法院晚間裁定楊姓女業者以及李明峯均裁定羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
2023年聖誕節當天，在新北市發生楊姓國中生慘遭郭姓少年持彈簧刀割喉身亡的命案，郭嫌跟林姓乾妹都被收押，昨（23日）二審宣判震驚社會，高等法院昨（23日）二審宣判，2人各被判12年、11年，死者的父母對判決相當不滿，楊姓國中生的父親更爆料，案發當天「秘密證人」曾被郭嫌恐嚇嗆：「等我出去你就知道」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
2025年即將結束，在年底前還有10筆錢可拿，根據勞動部勞保局行事曆，從今（25）日到12月31日，勞保局還有10筆款項即將發放，包括勞保年金、國民年金保險喪葬給付等，其中最多錢的是國民年金保險喪葬給付，預計可以領到9萬8805元。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
社會中心／巫旻璇報導北捷台北車站M7出口及誠品南西百貨一帶，昨（19日）晚間驚傳重大暴力事件。27歲男子張文接連在多處投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。張文最終在警方包圍下墜樓身亡，整起事件震撼社會，也引發民眾恐慌。警方調查指出，嫌犯並非一時衝動，而是自當天下午近4時起，便陸續展開一連串縱火與攻擊行動，整體犯案時間橫跨超過3小時。民視 ・ 1 天前 ・ 3
持續追蹤這起火警意外，警方發現死者是一對情侶，男生患有身心障礙及青光眼，幾乎看不太到東西，女友也患有身心障礙走路不便，2人在一起超過2年，他的兒子告訴警方，火災前他的父親才說要帶女友出去玩，沒想到竟然在當晚就發生意外，不幸雙雙命喪火窟。鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 1
（中央社記者沈佩瑤台北24日電）衛福部今天公布多項元旦惠民新制，包括低收入戶及中低收入戶加發生活補助金每月最多新台幣1000元、擴大長照給付對象、強化獨居老人關懷服務、COVID-19疫苗全民接種等。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台北捷運又傳騷動事件，25日晚間8時33分，1名年約40歲男子搭乘捷運時，疑因恐慌症突然發作，導致他一時情緒激動，不斷對人高聲咆哮，還拿著雨傘敲打玻璃，眾人嚇得趕緊逃離車廂，過程中1名年約70歲老婦不慎摔傷，隨即被送往台大醫院救治，男子則經家屬安撫後返家休養。三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前 ・ 發起對話
社會中心／綜合報導北捷台北車站與中山站周邊19日晚間驚傳連續暴力事件，一名27歲、因涉犯《妨害兵役治罪條例》遭通緝的張姓男子，先後在台北車站與中山站一帶投擲煙霧彈、持刀對不特定民眾攻擊，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，消息曝光後引發社會高度震撼。外界關注張男是否早已預謀犯案，警方最新調查也出現關鍵進展。民視 ・ 1 天前 ・ 2
社會中心／巫旻璇報導台北捷運台北車站與中山站於19日傍晚發生駭人隨機攻擊事件，震撼社會。27歲嫌犯張文先在北車捷運M7出口投擲煙霧彈製造混亂，隨後持長刀攻擊路人，之後一路轉往中山站及誠品南西商場繼續行凶，最終造成人4死亡、7人受傷。張文犯案後闖入誠品南西，於館內5樓墜落，緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。警方指出，目前已擴大調閱沿線監視器影像，全面還原張姓嫌犯的行動軌跡，並掌握其自中正區租屋處出發，於下午5時左右抵達台北車站地下街並犯案的動線。此外，警方也在現場發現張男遺落的筆記本，已交由鑑識人員進行分析，同時對其隨身手機展開解鎖與調查作業，以進一步釐清犯案背景與動機。民視 ・ 1 天前 ・ 1
即時中心／林耿郁報導北捷張文行兇案震驚國際，各界都在擔憂，背後是否仍有同謀或者更大的犯罪組織？因此嫌犯的金流，成為檢警一大追查重點；最新消息是，失業多年的張文，帳戶在作案前幾天，竟收到一筆近4千元台幣的匯款進帳。民視 ・ 1 天前 ・ 7
即時中心／林耿郁報導今（24）天凌晨4點多，台北市大安區和平東路三段，一間中古家電維修工廠發生火警。火勢一度相當猛烈，幸好沒有人員傷亡。暗夜惡火！北市消防局獲報後，立即出動各式消防車28輛、救護車4輛、共83名警消人員到場搶救，現場部署8條水線、雲梯車及消防機器人全力灌救，未傳出人員受困或傷亡。消防局第二大隊大隊長林義承指出，起火建物為單層RC鐵皮加蓋建築，共有兩戶燃燒，但屬同一門牌號碼；燃燒面積約150平方公尺。至於詳細起火原因與責任歸屬，仍待火災調查人員進一步鑑定釐清。燃燒面積約150平方公尺。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／北市大安區工廠凌晨大火 駭人景象曝光了 更多民視新聞報導車被張文燒了！北車前先多處縱火 「聲東擊西」分散警力張文從容犯案 警反應慢？北捷天眼故障是主因？屋主才到警局聲請保護令! 高雄透天厝惡火 鄰居疑縱火民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
即時中心／高睿鴻報導國民黨立委鄭天財近期官司纏身，遭控涉嫌向業者收賄、並且為其提供「服務」。據悉，檢方指控，他竟讓業者掛名辦公室特助，以協助涉嫌施壓行政機關；意即，以國會辦公室名義，先後為業者找過財政補、內政部、金管會、台電、台水等單位來開會。以此方式，鄭天財遭控，暗中向請託幫忙的建商、報關行等業者索賄，前後至少9次、匯款711萬起跳；因此北檢今（24）依貪污罪，對鄭天財求刑10年以上。檢方指控，鄭天財從2020年12月起，在張騰龍等人的牽線下，陸續與涉案業者認識；而這些業者，竟以贊助鄭天財參與原住民豐年祭、以及各種活動為名義，以交付現金或轉帳給張騰龍的方式，定期支付1至10萬不等的賄款。藉由這樣的付款方式，包裝索賄及收賄的供養關係；而行賄者則能受到「立委鄭天財國會辦公室特助」的名義掩護，推展業務更為方便、還能透過鄭的關係接觸到行政機關，得以與後者協調事務。據悉，此案之所以曝光，其實源自於檢方於2023年發現，內政部營建署道路工程組的前組長張之明，於任內涉嫌充當張騰龍的白手套；張的涉嫌收賄金額更是令人驚訝，光是前瞻基礎建設廠商陳登來等人，可能就賄賂他超過7567萬、甚至幫忙買車、給情婦，情節相當誇張。於是，檢方當時先依貪污及收賄等罪，起訴張之明、張騰龍、陳登來等人。國民黨立委鄭天財。（圖／民視新聞）不過，檢方之後繼續順藤摸瓜，從張之明案的扣押證物中發現，張騰龍也曾幫多家綠能產業廠商牽線鄭天財、掛名為後者特助；而鄭天財不僅提供掩護，甚至還可協助找行政機關，前來與業者開協調會。綜上所述，檢方判定鄭天財、張騰龍涉犯收賄、洗錢等罪，因此提起公訴。檢方指控鄭天財至少收賄711萬、張騰龍13萬元，均聲請法院依法沒收犯罪所得。至於涉嫌行賄的業者，包括江男等8人，則都獲得緩起訴處分、期間共2年，但得償還公庫70至200萬元；有1名林姓被告因已身亡，獲得不起訴處分。值得一提的是，檢方另也批評，鄭天財接受各廠商供養長達3、4年，金額逾700萬；並且，他提供的「服務」可說是包山包海，收錢之後，對廠商提出的要求，基本上「照單全收」，時常第一時間提供職務上的協助。檢方砲轟，鄭已擔任4屆立法委員，行為卻對我國民主法治憲政體制根基戕害甚大，建請法院判處應有期徒刑10年以上之刑，並期能以此「匡正國法」。原文出處：快新聞／藍委鄭天財慘了！涉收賄、供業者「包山包海」服務 遭求刑逾10年 更多民視新聞報導張文筆電「BitLock加密」網驚：死無對證！要破解恐怕得等到宇宙毀滅租客快看！內政部修法納不良房東罰則 「這些」合法權益別忘記追問鄭麗文「獨裁定義」遭迴避？提問學生狠酸1句民視影音 ・ 1 天前 ・ 7