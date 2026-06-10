捷運北門站突現「天坑」吞噬變電箱 陳怡君提3建議給台電和北市府

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台北市大同區鄭州路中興醫院旁人行道今（10）早發生塌陷，巨大天坑導致鄰近變電箱位移倒塌，警消已介入處理，民進黨台北市議員陳怡君擔心事故引發市民大道高架橋安全疑慮。陳怡君趕到現場了解情況，她透露人行道的部分，自來水、瓦斯管線都沒有問題，現在剩下衛工處正在確認。只是現場有一道鐵門，進去是鐵道局的地，給台北市政府做公辦都更，因為裡面有古蹟，現在正在文資審查中，待確認鐵道局這塊地裡面自設管線，若是排水位置破損，可能造成掏空，需待台電設備吊起後查詢原因。

對於這起事件，陳怡君呼籲市府採取科技手段，包含透地雷達巡檢、地體變形監測及地下水位觀測，對周邊地底進行地毯式安全檢查，防止地下掏空危機波及市民大道高架橋。

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捷運北門站3號出口外人行道突然出現天坑 。（圖／台北市議員陳怡君提供）

鑑於巨大天坑處緊鄰要道「市民大道高架橋」，陳怡君建請建管處與新工處，針對該高架橋沿線結構及地面下之土層進行掏空檢測，以維護重大交通設施之公共安全。

市府獲報後到場了解並進行後續處置。（圖／台北市議員陳怡君提供）

陳怡君請市府及台電正視公安問題，並以以下三點建議：

一、 透地雷達（GPR）巡檢：利用透地雷達探測，對天坑周邊道路進行掃描，在路面塌陷前，精準抓出肉眼看不到的地下空洞與局部掏空，保障民眾用路安全。

二、 鄰防與地體變形監測：在天坑周邊道路與建築物設置「傾斜儀」與「沉陷觀測點」，一旦發現數據有異常位移，立刻預警。

三、地下水位觀測：密切監控周邊的地下水位變化。水位的異常暴跌，往往代表地下土壤正被水流帶走。

事發地點旁邊正好是鐵道局的地。（圖／台北市議員陳怡君提供）

裡面的情況。（圖／台北市議員陳怡君提供）

由於天坑旁邊就是「市民大道高架橋」，陳怡君表示公共安全不容忽視，請市府單位積極做後續監測，保障市民用路安全。

現場正進行事故排除和後續修復。（圖／台北市議員陳怡君提供）

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