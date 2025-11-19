捷運南環段木柵路離峰也大塞 回堵至少500公尺

今天中午木柵路往新店方向大排長龍，從一段開始回堵至少五百公尺到二段的捷運工區。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕捷運環狀線南環段陸續在木柵路分段施工，縮減部分車道，上下班尖峰通勤時刻更易塞車，今天中午往新店方向大排長龍，從一段開始回堵至少五百公尺，多輛不耐停等的車輛，一找到空檔便當機立斷迴轉。交控中心說，經查塞車與捷運施工有關；捷運工程局說明，今有進行管線試挖後的道路銑刨加鋪瀝青工程，造成車流回堵很抱歉。

交控中心︰塞車與捷運施工有關

捷運局表示，目前木柵路一段舊永建國小前，正在進行北側人行道削減工程，作為後續捷運工程圍籬改道之用，今天有進行管線試挖後的道路銑刨加鋪瀝青工程，雖已加派義交指揮，仍致車流回堵，甚感抱歉。木柵路一段道路狹窄，施工條件不佳，會督促廠商做好交通改道措施，降低衝擊。

交控中心說，有掌握木柵路一段捷運施工，持續監控路況，透過警廣和資訊可變標誌(CMS)發布交通資訊並調整秒數，配合現場指揮人員疏導。|

