捷運古亭站傳吼叫聲引恐慌 乘客嚇壞：看見警察拿著盾牌衝上車

捷運古亭站傳有乘客吼叫引起吼慌，警方獲報上車查看，發現是有人喝醉，確認沒有安全疑慮，圖為示意圖。（捷運警察提供）

捷運台北車站、中山站上周五傍晚發生隨機砍人事件，造成4死多人受傷悲劇。昨（20日）晚間在捷運古亭站，疑似有乘客鬧事引發恐慌，有大批警察手持盾牌衝上列車，所幸只是虛驚一場。北捷表示，經了解只是有人酒醉講話大聲造成誤會，遭友人勸阻協助，後續酒醉男子搭乘列車離去，未影響營運。

一堆警察衝進車廂是發生什麼事？

在捷運發生隨機砍人事件之後，民眾提高警覺心，昨日有網友在Threads上發文表示，「剛剛古亭站的捷運2號月台突然停駛，一堆警察進捷運站是發生什麼事嗎？」其他網友回覆，「剛剛超恐怖」，從捷運中和新蘆線頂溪站上車後，就發現周遭的人異常警張，後來才發現，原來有乘客在車廂前後穿梭吼叫。

廣告 廣告

還有其他在列車上的網友說，「還在想說裡面怎麼那麼多警察，還有個拿盾牌的。」所幸網友們都說，只是受到驚嚇，最後都平安下車，雖然大家都有陰影，但有警覺性是好事。

北捷證實有乘客喝醉 引起民眾擔心

北捷事後證實，當時古亭站往迴龍方向列車上，有旅客按壓車廂對講機，反映車廂內兩名男子在車廂來回走動，行控中心接獲後立刻通知110、119及捷運警察，站長、保全和駐站捷警上車將旅客帶下車。

北捷表示，經過確認只是有旅客酒醉講話大聲，遭友人協助勸阻後，且車廂內都有員警巡邏，因此在安全無虞情形下，讓該旅客後續搭乘列車離站，未影響營運。北捷也呼籲，若在捷運系統內見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，撥打110、119或通知車站人員、行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，獲報後將盡速派員前往處理。

更多鏡週刊報導

快訊／才發生恐攻...誠品南西血案地爆「公車撞機車」 嚇壞悼念人潮

「蹭的難看…」恐攻悼念現場高調現品牌飲料！知名手搖店老闆遭炎上 社群帳號秒鎖私人

「他們為什麼不快跑？」北捷恐攻畫面瘋傳 副教授用親身經歷解答：跟聰明無關