捷運史「3起隨機砍人案」奪8命！ 命理師揭驚人共同點：令人毛骨悚然





桃園男子張文（民國87年出生，生肖屬虎28歲）19日接連於捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈、持刀傷人，最終跑到誠品生活南西店畏罪跳樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷，引起社會譁然。捷運史3起隨機砍人案奪8命，命理師楊登嵙曝犯嫌的「驚人共同點」！

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，這起事件讓人憶起過去台灣發生的捷運隨機攻擊事件，包括2014年5月21日發生鄭捷案，鄭捷（民國82年出生，當時22歲）在行駛捷運中無預警砍殺乘客，釀4死24傷慘劇，鄭捷在2016年遭槍決伏法。2024年5月21日，洪淨（民國93年出生，當時21歲）特別選在鄭捷案10周年這日，持刀在台中捷運車廂內隨機砍人，遭到乘客奮力抵抗制伏，洪淨和2名乘客受傷。二審洪淨被判處9年9月刑期定讞。上述三起案件嫌犯名字都是兩個字的單名，且犯嫌年紀都不大，僅20多歲，種種恐怖巧合，令人不寒而慄，也引起網友社群平台熱議。

楊登嵙指出，華人的名字，一般是三個字，姓名學第一個字是姓氏，掌管「1至20歲，遺傳、先天、少年運」，第二個字掌管「21至40歲，外交、人際、貴人、感情、心性、中年運」的運勢，而名字的第三個字則是掌管著「41至60歲，事業、財庫、投資、晚年運」相關的運勢。名字只有兩個字，就是缺乏第二個字，容易影響「外交、人際、貴人、感情、中年運」的運勢不佳或不穩定，建議取名字要三個字。

張文（民國87年出生，生肖屬虎28歲），因為「文」底下「X」，對虎生肖，代表跑步、虐奪食物、不穩定，因此，致使21至60歲，其事業、財庫、感情、心性…，運勢不佳或不穩定，在多重壓力及不順遂，爆發這起捷運隨機攻擊事件。

精神科醫師沈政男指出，日本對這樣的犯案者稱為通魔，最有名的就是2008發生的秋葉原通魔事件，此事件跟台灣發生的捷運隨機殺人事件有五大共同點，其實也是這類隨機殺人事件的共同點，包括「年輕男性犯案」、「單獨犯案」、「犯案者社交孤立，跟親友沒什麼來往」、「工作不穩定」以及「被害者無特定性別與年齡傾向」。

