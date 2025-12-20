捷運史3起隨機砍人案奪8命！網揪犯嫌「驚人共同點」毛骨悚然

社會中心／綜合報導

捷運史3起隨機砍人案奪8命，網揪犯嫌驚人共同點。（合成圖／翻攝畫面、資料照）

27歲的嫌犯張文19日在捷運台北車站及中山站無差別攻擊引發全台震驚，張文犯案後畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷，也讓眾人想起2014年鄭捷案。就有網友發現，張文、鄭捷以及台中捷運犯嫌洪淨隨機砍人事件都有兩個巧合，精神科醫師沈政男也列出隨機殺人案的5大共同點，引起熱議。

檢警調查，張文曾在空軍服役，但2022年間因酒駕遭國軍汰除，去年張文因遷移戶籍未申報，導致2024年11月25日報到的「教育召集令」無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，於2025年7月11日經桃園地檢署發布通緝。今年1月他才到台北租屋、開始籌劃恐怖攻擊，曾在租屋處研究如何製造汽油彈，並在案發前多次縱火，藉此轉移警消注意力後，直奔捷運犯案，犯案動機警方釐清中。

廣告 廣告

這起事件也讓人憶起過去台灣發生的捷運隨機攻擊事件，包括2014年5月發生鄭捷案，當時21歲的鄭捷在行駛捷運中無預警砍殺乘客，釀4死24傷慘劇，鄭捷在2016年遭槍決伏法。2024年5月，年僅20歲的洪淨特別選在鄭捷案10周年這日，持刀在台中捷運車廂內隨機砍人，遭到乘客奮力抵抗制伏，洪淨和2名乘客受傷。二審洪淨被判處9年9月刑期定讞。網友發現，上述三起案件嫌犯名字都是兩個字，且犯嫌年紀都不大僅20多歲，種種巧合也引起網友熱烈討論。

人在日本旅遊的精神科醫師沈政男指出，日本對這樣的犯案者稱為通魔，最有名的就是2008發生的秋葉原通魔事件，此事件跟台北昨天發生的隨機殺人事件有五大共同點，其實也是這類隨機殺人事件的共同點，包括「年輕男性犯案」、「單獨犯案」、「犯案者社交孤立，跟親友沒什麼來往」、「工作不穩定」以及「被害者無特定性別與年齡傾向」。但因為台北的犯案者已經墜樓死亡，目前難以確定動機，一般來說都有對自身境遇的不滿，以及報復的傾向。沈政男提到，其實鄭捷也符合上訴特徵。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

墜樓的不是張文？北捷擲彈砍人案掀「陰謀論」 北市警發聲回應了

北捷恐攻釀4死9傷！張文空軍退伍背景曝 「遺落筆記本」成破案關鍵

張惇涵電爆藍委！網點名「這人」也是強者列共通點：政壇沒一個能打

張文北捷隨機殺人釀4死 廢死聯盟1篇貼文被灌爆：站著說話不腰疼

